Лукашенко поздравил участников и гостей фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в Волковыске

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в Волковыске. Об этом сообщает БЕЛТА.

Поздравление Президента Беларуси участникам и гостям "Дажынак-2025" в Волковыске

Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в г. Волковыске

Уважаемые хлеборобы Гродненщины!

От всей души поздравляю вас с успешным завершением основного этапа уборочной кампании 2025 года.

Мирный крестьянский труд является важнейшей составляющей фундамента продовольственной безопасности Беларуси.

Хлеборобы Принеманского края, объединенные ответственностью и целеустремленностью, вновь доказали, что для профессионалов, искренне любящих свое дело, любой вызов превращается в новую возможность.

В очень непростой по погодным условиям год вы вырастили и собрали свыше 1 миллиона 700 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур с рапсом. Это второй результат в республике. Получена самая высокая в стране урожайность зерна - более 50 центнеров с гектара, а по отдельным хозяйствам - более 90. Это стало возможным за счет высокой культуры земледелия, основанной на исконных традициях, хозяйском отношении к родной земле, перспективных научных разработках.

Благодарю всех, кто боролся с последствиями непогоды и организовал наилучший уход за растениями, кто в дни уборки сутками трудился на полях и элеваторах Гродненщины.

Убежден, что и впредь вы будете эффективно выполнять масштабные задачи, которые стоят перед агропромышленным сектором страны.

Желаю вам дальнейших успехов в труде, широких горизонтов развития и неисчерпаемых сил для достижения самых амбициозных целей.

Мира, добра, оптимизма и процветания вам и нашей любимой Беларуси.