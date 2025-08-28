3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Шевцов пояснил, почему Беларусь может стать переговорной площадкой между РФ и Украиной
Беларусь не навязывается быть площадкой для переговоров Украины и России, хотя логистически напрашивается сама собой. Может ли Беларусь выступить в роли миротворческой площадки, порассуждал в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов.
Эксперт подчеркнул, что Республика Беларусь может выступить и гарантом безопасности, и миротворческой площадкой, ведь, как вспомнил Дмитрий Шевцов, самая первая площадка была в Минске. "А что, плохо? Безопасность обеспечим, ведь мы абсолютно нейтральные, причем показали это своим поведением. Да, мы поддерживаем Россию, но все равно выступаем нейтральной переговорной площадкой", - заявил он.
Помимо этого, на белорусской территории проводятся обмены пленными и телами погибших, при этом все это происходит в полной информационной тишине, что является показателем высокого класса работы.
"Это показывает наш авторитет и профессионализм в таких вопросах. Здесь помогает и Международный комитет Красного Креста. К слову, это делается тихо не потому, чтобы никто не знал, а потому, что это тонкая тема для России и Украины, и здесь не может быть никакой информационной напыщенности", - считает депутат.
По мнению Дмитрия Шевцова, это тоже является одним из пунктов, почему бы не рассмотреть Республику Беларусь как переговорную площадку.