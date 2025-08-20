Школьникам из Башкортостана провели экскурсию в Музее истории Великой Отечественной войны в Минске

20 талантливых школьников из Башкортостана приехали в Беларусь, чтобы не только насладиться каникулами, но и своими глазами увидеть места, хранящие память о Великой Отечественной войне.

За 7 дней пребывания в нашей стране они успели посетить мемориальный комплекс "Хатынь" и Курган Славы. 20 августа по программе была экскурсия в Музей истории Великой Отечественной войны.

В рамках международной профильной смены ребята посещают исторические места и предприятия страны, знакомятся с белорусской культурой и традициями. 20 августа они побывали в Музее истории Великой Отечественной войны, где интерактивные экспозиции, документы и личные вещи солдат помогают им погрузиться в атмосферу трагических событий. А еще у каждого из ребят есть своя история, связанная с войной.

Арслан Крымчурин, участник профильной смены "Сила единства" (Россия):

"По материнской линии родственник служил в танковых войсках, был пленен, отправлен в концлагерь. Три раза пытался сбежать, но у него не получилось. На четвертый раз он все-таки сбежал, а в 1947 году он вернулся домой живым".

Для ребят из Башкортостана, чья республика стала надежным тылом, особенно пронзительно звучит тема трагедии белорусской земли. Зал "Оккупационный режим" и знаменитая инсталляция "Тростенец" (лагеря смерти) не оставляют равнодушным никого. Здесь история говорит не цифрами, а судьбами.

"Для нас эти трагические события оставили неизгладимый след, а для наших ребят это память, история", - сказала методист регионального методического центра Башкортостана (Россия) Дарья Добровольская.