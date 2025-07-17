3.75 BYN
2.94 BYN
3.41 BYN
Сиань и Шанхай: в каких еще китайских городах расскажут о достижениях "Великого камня"
О ПВТ "Великий камень", находящемся в Беларуси, знают в мире много лет. Представители регулярно его презентуют на различных площадках и выставках. Запланированы ли и в 2025 году какие-то поездки, переговоры, визиты, где будут говорить о "Великом камне"? Ответом на этот вопрос поделился в "Актуальном интервью" первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка "Великий камень" Кирилл Коротеев.
"В ближайшее время пройдут мероприятия в Циндао, где состоится и большой форум, и большая презентация Беларуси, на которой расскажут в том числе и о возможностях ПВТ. Это мероприятие будет проходить в рамках ШОС", - поделился информацией эксперт.
Сейчас Китай активно продвигает на платформе ШОС различные мероприятия. Август можно считать месяцем, в котором всегда проходит ряд мероприятий в провинциях Гуандун, Гуанчжоу, Шэнчжэнь, Фошань. Именно там ПВТ хочет провести мини-роуд-шоу. "Много мероприятий запланированы в Сиане - там пройдет выставка и инвестиционная ярмарка. Кстати, в ее рамках мы тоже выставляем свой стенд и рассказываем о парке и изменениях, произошедших в нем за время", - сказал Кирилл Коротеев.
Как обозначил эксперт, в ноябре в Шанхае также парк будет представлен на выставках. Кроме этого, продолжит работу и белорусское представительство в Пекине, в Шэнчжэне, которое постоянно находится на связи с китайским бизнесом. По словам заместителя гендиректора, это процесс, от которого нельзя отказаться, потому что имеется большая конкуренция за китайского инвестора от всех стран, и конкуренция с каждым разом обостряется, поэтому Беларусь должна присутствовать на китайском рынке и должна доказывать, что республика является самым лучшим местом для производства.