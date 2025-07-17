Сиань и Шанхай: в каких еще китайских городах расскажут о достижениях "Великого камня"

Фото: ПВТ "Великий камень" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/885c8abf-bf81-4aaf-8547-1464093a39a1/conversions/99d87e52-78f5-4d12-9763-38121a95cbcc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/885c8abf-bf81-4aaf-8547-1464093a39a1/conversions/99d87e52-78f5-4d12-9763-38121a95cbcc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/885c8abf-bf81-4aaf-8547-1464093a39a1/conversions/99d87e52-78f5-4d12-9763-38121a95cbcc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/885c8abf-bf81-4aaf-8547-1464093a39a1/conversions/99d87e52-78f5-4d12-9763-38121a95cbcc-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ПВТ "Великий камень"

О ПВТ "Великий камень", находящемся в Беларуси, знают в мире много лет. Представители регулярно его презентуют на различных площадках и выставках. Запланированы ли и в 2025 году какие-то поездки, переговоры, визиты, где будут говорить о "Великом камне"? Ответом на этот вопрос поделился в "Актуальном интервью" первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка "Великий камень" Кирилл Коротеев.

"В ближайшее время пройдут мероприятия в Циндао, где состоится и большой форум, и большая презентация Беларуси, на которой расскажут в том числе и о возможностях ПВТ. Это мероприятие будет проходить в рамках ШОС", - поделился информацией эксперт.

Кирилл Коротеев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/915a696f-512b-49d1-80aa-1bc6f9a030ba/conversions/554b7d62-2bae-4b4f-8e47-2b7b6181cdb0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/915a696f-512b-49d1-80aa-1bc6f9a030ba/conversions/554b7d62-2bae-4b4f-8e47-2b7b6181cdb0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/915a696f-512b-49d1-80aa-1bc6f9a030ba/conversions/554b7d62-2bae-4b4f-8e47-2b7b6181cdb0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/915a696f-512b-49d1-80aa-1bc6f9a030ba/conversions/554b7d62-2bae-4b4f-8e47-2b7b6181cdb0-xl-___webp_1920.webp 1920w Кирилл Коротеев

Сейчас Китай активно продвигает на платформе ШОС различные мероприятия. Август можно считать месяцем, в котором всегда проходит ряд мероприятий в провинциях Гуандун, Гуанчжоу, Шэнчжэнь, Фошань. Именно там ПВТ хочет провести мини-роуд-шоу. "Много мероприятий запланированы в Сиане - там пройдет выставка и инвестиционная ярмарка. Кстати, в ее рамках мы тоже выставляем свой стенд и рассказываем о парке и изменениях, произошедших в нем за время", - сказал Кирилл Коротеев.