Сигнал о готовности защищать. 12 сентября стартуют белорусско-российские учения "Запад-2025"

Плановый элемент совместной подготовки. Уже завтра стартуют совместные стратегические учения "Запад-2025".

Чтобы снизить напряженность, показать открытость нашей страны, Президентом было принято решение отодвинуть маневры от западных и южных границ, а точнее - стран НАТО.



Учения пройдут в два этапа. Основу составят войска Западного и Северо-западного оперативного командования, не обойдется и без сил спецопераций. Отработают военные двух стран и планирование применения ядерного оружия. И как подчеркнул министр обороны Виктор Хренин, несмотря на нашу открытость и миролюбие, порох всегда надо держать сухим.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: "Настораживает решение польского военно-политического руководства создать группировку численностью более 30–34 тысяч военнослужащих. По нашей оценке, это уже серьезная сила, за которой необходимо внимательно следить. Мы этим и занимаемся, и, если потребуется, будем реагировать. Если с их стороны проявится агрессия по отношению к Республике Беларусь, у нас есть чем ответить. Что касается "Орешника", глава государства уже неоднократно высказывался на эту тему: все решения приняты, место определено, работы ведутся. Кроме того, в рамках учений "Запад" мы совместно с российскими коллегами отработаем вопросы планирования применения данного вида оружия".