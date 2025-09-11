3.64 BYN
Сигнал о готовности защищать. 12 сентября стартуют белорусско-российские учения "Запад-2025"
Плановый элемент совместной подготовки. Уже завтра стартуют совместные стратегические учения "Запад-2025".
Чтобы снизить напряженность, показать открытость нашей страны, Президентом было принято решение отодвинуть маневры от западных и южных границ, а точнее - стран НАТО.
Учения пройдут в два этапа. Основу составят войска Западного и Северо-западного оперативного командования, не обойдется и без сил спецопераций. Отработают военные двух стран и планирование применения ядерного оружия. И как подчеркнул министр обороны Виктор Хренин, несмотря на нашу открытость и миролюбие, порох всегда надо держать сухим.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: "Настораживает решение польского военно-политического руководства создать группировку численностью более 30–34 тысяч военнослужащих. По нашей оценке, это уже серьезная сила, за которой необходимо внимательно следить. Мы этим и занимаемся, и, если потребуется, будем реагировать. Если с их стороны проявится агрессия по отношению к Республике Беларусь, у нас есть чем ответить. Что касается "Орешника", глава государства уже неоднократно высказывался на эту тему: все решения приняты, место определено, работы ведутся. Кроме того, в рамках учений "Запад" мы совместно с российскими коллегами отработаем вопросы планирования применения данного вида оружия".
Каждый год военные учения в Беларуси становятся поводом для тревожных заявлений со стороны НАТО. И "Запад-2025" не стал исключением. Вслед за Польшей уже звучат синхронные сигналы из Литвы и Латвии. Но возникает логичный вопрос: если Беларусь попросит эти страны перенести свои военные учения подальше от наших рубежей, они согласятся? Ответ очевиден. Но мы еще раз озвучим, совместные маневры Беларуси и России - это не просто проверка сил, а сигнал о готовности защищать интересы Союзного государства.