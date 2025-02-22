3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
Сильная вспышка произошла на Солнце
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Сильная вспышка произошла на Солнцеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36c3b2b7-1f7c-4af1-a333-4997b7b395fa/conversions/f6d12da3-4ed6-4339-a14b-35e079f33f3c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36c3b2b7-1f7c-4af1-a333-4997b7b395fa/conversions/f6d12da3-4ed6-4339-a14b-35e079f33f3c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36c3b2b7-1f7c-4af1-a333-4997b7b395fa/conversions/f6d12da3-4ed6-4339-a14b-35e079f33f3c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36c3b2b7-1f7c-4af1-a333-4997b7b395fa/conversions/f6d12da3-4ed6-4339-a14b-35e079f33f3c-xl-___webp_1920.webp 1920w
Сильная вспышка класса М произошла на Солнце сегодня утром, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
По сведениям ученых, вспышка M4.9 продолжительностью 23 минуты произошла в 5.13 (мск) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W82).
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв.м.
При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.