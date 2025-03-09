Сильные и целеустремленные. Белорусские спортсменки поделились своим секретом женского счастья

На телеэкране, на спортивных форумах и соревнованиях все привыкли видеть этих девушек сильными, целеустремленными, с твердым характером. За судьбой каждой большой спортсменки стоят годы тренировок, личных переживаний и ежедневного труда.

Часто говорят, что у белорусского спорта женское лицо, и наши спортсменки по праву достойно выступают на международном уровне, а в обычной жизни они - красивые девушки, любящие мамы, дочери и жены. Знаменитые белорусские спортсменки постарались раскрыть секрет женского счастья.

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Анна Жаафар, связующая ВК "Коммунальник-ГрГУ": "Моя семья, материнство, мой сын - это самое большое счастье для меня. Чувствовать любовь в семье, заботу и поддержку, каждый день получать маленькие радостные моменты - вот это счастье".

Сюжет о том, как сочетать в себе красоту и спортивный характер, смотрите 9 марта на "Беларусь 1" в рамках еженедельной программы "Главный эфир".