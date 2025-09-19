Настоящие шедевры их хлеба. Выставку караваев из 6 районов страны представили в Минске

Символ трудовой доблести наших хлеборобов. В Минском облисполкоме - выставка караваев из 6 районов: Несвижского, Слуцкого, Минского, Копыльского, Дзержинского и Борисовского, которые намолотили свыше 100 тыс. тонн зерна.

Как благодарность аграриям за плодотворную работу - кулинарные шедевры. Многоярусные пироги с полевыми цветами и сочными колосьями, пасторальными мотивами и образами достопримечательностей. Больше колоритных караваев увидим на "Дожинках" в Заславле.