Минздрав Латвии отказался повышать зарплаты медикам

Минздрав Латвии официально заявил об экономии на медицине. Накануне местный профсоюз работников здравоохранения потребовал от правительства положительного решения о повышении зарплат минимум на 13,5 %. На это требуются дополнительные 133 млн евро из бюджета.



Однако профильный министр пошел в отказ. Как пояснил советник руководителя медведомства, причина в очень ограниченном бюджете. Финансы уже расписаны на другие цели.