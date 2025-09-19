3.64 BYN
Минздрав Латвии отказался повышать зарплаты медикам
Автор:Редакция news.by
Минздрав Латвии официально заявил об экономии на медицине. Накануне местный профсоюз работников здравоохранения потребовал от правительства положительного решения о повышении зарплат минимум на 13,5 %. На это требуются дополнительные 133 млн евро из бюджета.
Однако профильный министр пошел в отказ. Как пояснил советник руководителя медведомства, причина в очень ограниченном бюджете. Финансы уже расписаны на другие цели.