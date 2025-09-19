3.64 BYN
Стартуем 20 сентября: чего ждать от нового вещательного сезона в Белтелерадиокомпании
Уже 20 сентября в Белтелерадиокомпании стартует новый вещательный сезон. Будет еще более оперативно, вкусно и музыкально на всех каналах. Каждый зритель сможет найти себе передачу по душе.
Дочь ведущего Димы Лобейко родилась в день рождения "Первого информационного". Папа счастлив, а коллектив канала поздравляет. Праздников в компании теперь еще больше. Выйдет в эфир молодой отец через две недели - время отпуска будет проводить с семьей. А дальше продолжит удивлять телезрителей на самом рейтинговом шоу страны "Утренний эфир".
В 3-х часовом прямом эфире с гостями обсудим последние громкие новости, а также продолжим следить за развитием событий. В "Прайм-тайм" подведем итоги новостного дня в большом получасовом формате.
Полина Шуба, ведущая телеканала "Первый информационный":
"Первый информационный" год находится в эфире. Мы еще очень молоды, но, как мне кажется, уже очень крепко стоим".
"Для нас, телевизионщиков, новый сезон - это всегда праздник", - поделилась ведущая телеканала "Первый информационный" Татьяна Король.
Катерина Круталевич, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":
"Мы очень заряжены, потому что за последние несколько лет Беларусь вошла в большое количество серьезных международных организаций. Хочется все это показывать".
Возвращаясь к главному, что у нас есть малышам. Белтелерадиокомпания в этом сезоне откроет стране не только взрослые, но и детские таланты. Уже можно подать заявку.
Новый музыкальный проект дополнит эфир нашей "двойки" - это будет викторина. А если хочется чего-то посерьезнее, но и остаться на той же кнопке, канал подготовил проект "Давай договоримся".
Алина Корниенко, заместитель директора телеканала "Беларусь 2":
"Данный проект поможет с помощью юристов, психологов разобраться с какими-нибудь сложными ситуациями, которые в самостоятельной жизни решить не представляется возможным".
Дальше следуем по "пульту". На НТВ будут вкусно готовить и быстро делать новости. У них свой стиль.
Екатерина Бирецкая, главный директор Главной дирекции телеканала "НТВ-Беларусь":
"Новый формат для проекта ЧП.BY - новостной дайджест. В 14.00 включайте и узнавайте самые оперативные новости, а вечером будут все подробности".
На "Беларусь 3" ожидается много культуры: лучшие постановки в первом ряду вашей гостиной, анонсы кинофильмов, фестивалей, концертов ведущих коллективов. Коллеги обновили свою айдентику - теперь она точно самая культурна в стране.
Наталья Маринова, главный директор Главной дирекции телеканала "Беларусь 3":
"В новом телевизионном сезоне стартует проект "Мой Купаловский". Национальный академический театр имени Янки Купалы празднует 105-летие. Поэтому мы решили посвятить новый проект именно этой дате и тем людям, которые работают в Купаловском театре".
Новые студии будут и у радийщиков. Если вам кажется, что радио это что-то винтажное, вы ошибаетесь. В новом сезоне (а они отмечают вековой юбилей) будет масштабно.
Антон Васюкевич, генеральный продюсер Генерального продюсерского центра Белорусского радио:
"Огромное количество интересных сюрпризов и новинок появится на всех наших радиостанциях. Многие из них мы уже решили отработать заранее и протестировать. Мне очень приятно отметить, что по данным медиаизмерений мы подходим к своему новому вещательному сезону с приростом аудитории практически по всем нашим радиостанциям".
Формат подкаста приживется и на интернет-платформах: живые и острые темы, немного критики и никаких временных рамок.
Александр Хоровец, главный директор Главной дирекции интернет-вещания:
"Мы будем обсуждать всю новостную повестку, как в стране, так и мире. Но это будет не типичная телевизионная история, а разговор близких друзей. Идет информационная война, и мы прекрасно понимаем, что хотим достучаться сегодня до молодых ребят".
Главное событие этого телесезона - "Интервидение". Белтелерадиокомпания покажет все в прямом эфире 20 сентября в 20:30 на "Беларусь 1".
Ольга Шлягер, генеральный продюсер Белтелерадиокомпании:
"Огромное количество стран участвует в конкурсе. Это разные люди, симбиоз всевозможных культур. Все песни я послушала, почитала об артистах. Мне кажется, я буду принимать решение уже после того, как услышу композицию на сцене".
Наше вещание идет сегодня на всех континентах. Даже если вы отправитесь в Антарктиду, вы сможете включить новости на нашем международном канале.
Павел Лазовик, главный директор Главной дирекции телеканала "Беларусь 24":
"Контент из Беларуси сегодня востребован и доступен миру. Мы хотим вещать не только на русском и белорусском языках, а хотим увеличивать контент и на английском языке, чтобы было понятно абсолютно всем".
Зрители спортивного канала будут продолжать наслаждаться прямыми трансляциями матчей одной из лучших футбольных лиг планеты - испанской Ла Лиги. Вернулись на канал и турниры WТА. Премьера этой осени - проект "Родина чемпионов".
Не пропустите все самое интересное с нашим приложением News.by. Оно доступно для скачивания на всех платформах. Ждем вас в новом сезоне.