Оксфорд и Кембридж не попали в тройку лидеров в рейтинге лучших британских университетов

Оксфорд и Кембридж впервые не попали в тройку рейтинга Good University Guide, который составляют The Times и The Sunday Times с 1993 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Второй год подряд список лучших в Соединенном Королевстве возглавляет Лондонская школа экономики (LSE). За ней следуют старейший в Шотландии Сент-Эндрюсский университет и Даремский, который переместился на третье место с прошлогоднего пятого. Оксфорд же и Кембридж, которые называют Оксбриджем (Oxbridge), делят четвертую строку рейтинга.

Как отмечают составители справочника, Даремский университет превзошел многих конкурентов по уровню преподавания и исследований, удовлетворенности студентов и результатов выпускников. По категории трудоустройства выпускников вуз оказался на втором мест после Имперского колледжа Лондона (6-е место).

По словам редактора справочника The Times и The Sunday Times Хелен Дэвис, "в очень конкурентной десятке лучших университетов Дарем за год поднялся на две ступеньки, что является значительным достижением". Его позиции "укрепились благодаря повышению качества преподавания и улучшению условий для студентов".