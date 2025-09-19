Кому не рады, так это президенту Франции Эммануэлю Макрону. Его отставки жаждут 85 % французов.

Политическая ситуация накаляется на фоне критического состояния экономики. 309 человек задержаны, из них 134 помещены под стражу. Таковы итоги полицейского беспредела во Франции.

Жители Пятой республики требуют от правительства отказа от режима жесткой экономии. Власти хотят урезать пенсионные и медицинские расходы на 43 млрд, а военные увеличить на 3,5 млрд.

Во Франции вспыхнул народный бунт. Если раньше местные жители скандировали "Свобода, равенство, братство", то теперь: "Забастовка, блокада, заблокируем все!" Пятая республика погрузилась в пучину массовых демонстраций. На последней насчитали около 1 млн человек. Бастовали члены большинства профсоюзов, что привело к серьезным сбоям в работе городского и междугороднего общественного транспорта. Но французским дубинкам все возрасты покорны. В Париже и ряде других крупных городов полиция вступала в ожесточенные схватки с манифестантами, применяя весь спектр спецсредств.

Пострадавшие есть, а возмущений по поводу избиения "демократии" от коллективного Запада нет. Там сделали вид, что не заметили этих несколько сотен тысяч несогласных с политикой Макрона, пожары, самодельные танки и гильотины. Но сами французы на насилие глаза закрывать не готовы.

Правительственный переполох во Франции достиг апогея. По данным свежего соцопроса, более 80 % французов не одобряют действия хозяина Елисейского дворца. А основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и вовсе убежден, что отставка Макрона - единственный выход из политического кризиса.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Сейчас во Франции действительно кризис, потому что у Макрона предельно низкие популярность и рейтинг. Это позор для французского президента, потому что с такими цифрами поддержки со стороны населения он должен был, если бы он был честным человеком, сразу же уйти в отставку. Но Макрон держится за власть всеми конечностями и будет продолжать держаться. Кабинет у Макрона вместе с главой этого кабинета меняется вообще как перчатки. Они в мизерные сроки работают, после этого полностью теряют доверие и поддержку, и Макрон вынужден их менять".

На прошлой неделе в отставку ушел премьер-министр Франсуа Байру. Он расплатился должностью за свой непопулярный план по сокращению бюджета с отменой национальных праздников и урезанием соцрасходов. За последние 20 месяцев во Франции сменились 4 премьера, "попытка номер 5" успехом, похоже, не увенчалась. Макрон назначил на эту должность одного из своих близких соратников. Себастьен Лекорню не отменил ни единого спорного пункта из антикризисного проекта бюджета. Ведущие профсоюзы Франции намерены бастовать до тех пор, пока правительство не выполнит их требования.

Мари Вайрон, представитель конфедерации профсоюзов "Солидарность":

"Эта жесткая бюджетная экономия уже стала невыносимой сегодня. Мы боремся за бюджет, который позволит нам иметь качественные государственные услуги, а также за более справедливое распределение доходов".

События во Франции как иллюстрация политического кризиса во всем европейском саду. Bloomberg публикует материал под названием "От Великобритании до Польши. Европа становится неуправляемым континентом". Авторы статьи отмечают, что Старый Свет столкнулся с проблемой, решения которой пока не видно: все лидеры государств Европы оказались беспомощными управленцами. Причем, это наблюдается повсюду. Великобритания Стармера и Франция Макрона живут в условиях перманентной политической турбулентности. В Гааге, Берлине, Варшаве и Мадриде проблемы схожие. Накачивая Украину оружием и не имея для этого промышленной базы, они пожертвовали благополучием своих народов ради иллюзорной власти.