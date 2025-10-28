Скобей пояснил причину проведения учения "Барьер" с участием войск РХБ защиты

Начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности ССО Вооруженных Сил Беларуси Алексей Скобей рассказал в "Актуальном интервью" о причинах проведения учения "Барьер" в рамках "Нерушимого братства-2025".

"В этом году Организацией Договора о коллективной безопасности было принято решение в рамках учения "Нерушимое братство" провести учение "Барьер" с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения. Это было вызвано тем, что место проведения учения - это Центральноазиатский регион с жарким климатом. В рамках учебно-боевой задачи был выявлен ряд кишечных заболеваний, а также возможность возникновения биологической угрозы. Поэтому было принято решение совместно в общеоперативной тактической обстановке провести данное учение", - пояснил начальник отдела.

Он отметил участие белорусских специалистов: "Как раз-таки в рамках задач, которые выполняют наши миротворцы, представители сводного формирования, в котором присутствуют представители 8-й отдельной бригады РХБ защиты Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также представители медицинского отряда специального назначения и представители санитарно-эпидемиологического центра оказывали содействие по выявлению кишечных заболеваний и медицинскую помощь личному составу, который получил данные инфекции".

Алексей Скобей:

"Второй момент. Наши представители бригады РХБЗ осуществляли разведку местности на выявление различных факторов биологических угроз, а также различных заболеваний. Это как бы и есть одна из задач миротворческой деятельности - оказание содействия местному населению и беженцам".

Он подчеркнул главную цель учений: "Слаженная работа всего личного состава. Представители медицинской службы и РХБ защиты должны слаженно действовать, чтобы выявить ту или иную угрозу, либо оказать помощь местному населению".