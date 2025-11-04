3.68 BYN
Следующий учебный год в ВС Беларуси объявлен годом боевого слаживания
Градус напряженности вокруг Беларуси продолжает нарастать. Руководство западных соседей не хочет решать проблемные вопросы дипломатическим путем. Об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин после боевого эпизода, разыгранного на полигоне под Лепелем в рамках оперативного сбора командного состава армии.
В Вооруженных силах завершается учебный год, новый стартует с декабря. Он объявлен годом боевого слаживания. Сейчас время подвести итоги и наметить следующие ориентиры.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"Мы будем исходить из условий обстановки адекватного реагирования. Мы видим, что сегодня предпосылок к улучшению ее нет. К сожалению, руководство наших соседей не хочет решать проблемные вопросы дипломатическим путем. И одним из основных факторов сдерживания их от применения военной силы, конечно же, будет являться гарантия применения этой силы с нашей стороны. И здесь ни у кого не должно быть сомнения, что у нас для этого все есть".
Со слов Виктора Хренина, в следующем году основные усилия в Вооруженных силах будут сосредоточены на развитии разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиакомплексов, противодействии дронам и контрбатарейной борьбы. Будут внедряться новые формы и способы в систему подготовки войск. Продолжится укрепление сотрудничества с Россией как с основным стратегическим партнером и союзником, а также с другими дружественными нам странами.