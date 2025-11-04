Следующий учебный год в ВС Беларуси объявлен годом боевого слаживания

"Мы будем исходить из условий обстановки адекватного реагирования. Мы видим, что сегодня предпосылок к улучшению ее нет. К сожалению, руководство наших соседей не хочет решать проблемные вопросы дипломатическим путем. И одним из основных факторов сдерживания их от применения военной силы, конечно же, будет являться гарантия применения этой силы с нашей стороны. И здесь ни у кого не должно быть сомнения, что у нас для этого все есть".