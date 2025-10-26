Снопков о локализации: Интересы казахстанской и белорусской сторон соблюдем на паритетных основах

Эффективность и качество важны в повышении локализации наших совместных сборочных производств на рынках стран-партнеров. Об этом говорили на неделе на Первом Белорусско-казахстанском аграрном форуме в Астане. Простая формула "купи-продай" сегодня должна подкрепляться новыми долгосрочными идеями.

Мировая экономика волатильна, производителям нужны окупаемые и перспективные проекты на несколько лет вперед.

Рынок Казахстана интересен и важен для Беларуси, отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков. Ниши на этом рынке уже апробированы, сейчас задача на этих нишах закрепиться. "В принципе стержнем является промкооперация, которая уже давно работает на рынке, но вместе с тем совершенно справедливо ожидание казахстанской стороны, что мы будем более локализовывать. Это техника производства МТЗ, тракторы, это Гомсельмаш, это БобруйскАгроМаш, это ПОЖСНАБ, это МАЗ. В принципе наши такие стандартные драйверы экономического машиностроительного роста, - перечислил он. - Все хотят локализовывать производство, создавать рабочие места".

Николай Снопков:

"Наше встречное предложение тоже достаточно простое и справедливое. Если мы сегодня производим в среднем около 5000 тракторов, значит, тогда нужно и увеличивать масштаб с увеличенной локализацией. Если мы производим около 300 зерно- и кормоуборочных комбайнов, то логично было бы производить 500 и больше. Кстати, в этом году мы планку 500 комбайнов перейдем, но я думаю, что ее надо как минимум продолжить, а лучше немножко увеличить. Таким образом, и интересы казахстанской стороны, и интересы наши мы соблюдем на паритетных основах".