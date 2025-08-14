"Соберем детей в школу": более 300 ребят получили школьные наборы от Красного Креста

В Беларуси продолжается марафон добрых дел по помощи подготовки юных белорусов к школе.

В центре внимания - поддержка детей-инвалидов и детей из многодетных малообеспеченных семей. К примеру, школьные наборы уже получили более 300 ребят в рамках благотворительной акции "Соберем детей в школу" от Белорусского Красного Креста.

Помощь продолжается. В 2025 году планируется обеспечить всем необходимым около 10 тысяч юных белорусов.