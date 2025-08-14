3.72 BYN
"Соберем детей в школу": более 300 ребят получили школьные наборы от Красного Креста
Автор:Редакция news.by
В Беларуси продолжается марафон добрых дел по помощи подготовки юных белорусов к школе.
В центре внимания - поддержка детей-инвалидов и детей из многодетных малообеспеченных семей. К примеру, школьные наборы уже получили более 300 ребят в рамках благотворительной акции "Соберем детей в школу" от Белорусского Красного Креста.
Помощь продолжается. В 2025 году планируется обеспечить всем необходимым около 10 тысяч юных белорусов.
Благотворительная акция "Соберем детей в школу" в 2025 году продлится до 12 сентября. Присоединиться к ней может каждый желающий. Поддержать можно двумя способами: передать школьные товары в пункты сбора Красного Креста и волонтерам в торговых точках или совершить благотворительный взнос через систему ЕРИП.