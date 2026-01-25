Согревающий шопинг: готовы ли отечественные производители одеть и обуть белорусов в лютый мороз

Снег и морозы заставили белорусов утеплиться. Продажи зимней одежды и обуви выросли как в магазинах, так и на маркетплейсах. Специалисты говорят, что такой повышенный спрос был ровно 5 лет назад.

Мужчины скупают кальсоны, а женщины - шубы. Интересоваться стали даже валенками - вот что значит белорусы отвыкли от настоящей белорусской зимы.

За последние несколько лет белорусы забыли, что такое настоящая зима, и она решила напомнить о себе. Термобелье раскупается как никогда, рассказывают продавцы. Продажи в 3 раза выше прошлогодних. Больше всего раскупают мужские кальсоны и женские леггинсы в черном цвете.

Оперативно нарастить производство в моменте нельзя. От раскроя до выхода готового изделия занимает до 2 месяцев. Но производители с объемами не прогадали.

Людмила Шоколова, завмагазином одежды:

"Наше термобелье выполнено из полотен, для производства которых используются полиэфирные нити нового поколения. Эти нити еще называют "умными". Они обладают свойствами быстрого и эффективного отведения влаги от тела, высокой воздухопроницаемостью, что обеспечивает максимальный комфорт при носке этих изделий, а также при тренировках".

Куртка с подогревом - это не шутка, а реальная находка для мерзляков. Отшивать такие пуховики начали с подачи Президента.

Пошив одежды на фабрике news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22703784-0588-4d67-b816-348f3e44da10/conversions/0e5b6816-0ae4-4dff-b879-0262bd0075d3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22703784-0588-4d67-b816-348f3e44da10/conversions/0e5b6816-0ae4-4dff-b879-0262bd0075d3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22703784-0588-4d67-b816-348f3e44da10/conversions/0e5b6816-0ae4-4dff-b879-0262bd0075d3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22703784-0588-4d67-b816-348f3e44da10/conversions/0e5b6816-0ae4-4dff-b879-0262bd0075d3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Теймураз Бочоришвили, директор швейной фабрики:

"При открытии Первого национального торгового дома Президент посетил наш магазин. Он спрашивал о пуховиках. Натуральный пух его не очень впечатлил, и он сказал, что нужно учиться у китайцев. Мы немедленно стали выполнять это поручение".

Чтобы включить теплый режим, нужен любой пауэрбанк, который используется для подзарядки гаджетов. Всего одно нажатие кнопки - и куртка греет, как батарея. Все безопасно. Пуховик можно без проблем закинуть в стиральную машину, главное - закрыть разъем клапаном.

Дарья Норова, замначальника экспериментального цеха швейной фабрики:

"Подкладка в куртке состоит из графена - это материал, который сохраняет тепло. Здесь есть специальная инструкция, чтобы показать количество нагревательных элементов, которые находятся в данной модели. Может быть модель с пятью нагревательными элементами, а может быть с тремя. Все зависит от задумки дизайнера".

Еще одна новинка - куртки из экопуха. Это инновационный синтетический наполнитель, который хорошо сохраняет тепло, не мнется и будет согревать даже в минус 25 градусов.

Одежда в магазине news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788919fd-43c6-4718-96f3-79d94dad7fd8/conversions/226d00b4-04a4-4ede-95e3-53bbc702a765-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788919fd-43c6-4718-96f3-79d94dad7fd8/conversions/226d00b4-04a4-4ede-95e3-53bbc702a765-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788919fd-43c6-4718-96f3-79d94dad7fd8/conversions/226d00b4-04a4-4ede-95e3-53bbc702a765-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788919fd-43c6-4718-96f3-79d94dad7fd8/conversions/226d00b4-04a4-4ede-95e3-53bbc702a765-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В процессе эксплуатации, мы уверены, не будет опадения пуха, люди не замерзнут. Она же и ветронепродуваемая, и непромокаемая", - отметила Дарья Норова.

Минус за окном только подогрел спрос на бобруйские куртки. За смену здесь отшивают до 120 единиц.

Алина Кошеварова, инженер-технолог швейной фабрики:

"Ассортимент для нас новый. Не могу сказать, что оно сложнее, чем другое изделие верхнего ассортимента, но требует сноровки и внимания. Все у нас получается, изделия выходят красивые и теплые".

Чтобы работать на швейной фабрике, необязательно уметь шить. На участке высоких технологий роботы выводят любые узоры, человек только задает параметры. За инновационный подход бобруйское предприятие даже занесли в Книгу рекордов Беларуси.

Этой зимой белорусские дамы наконец от души выгуливают шубы. Заметно вырос спрос на меховую верхнюю одежду. Отечественные производители предлагают немало новинок.

Шубы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39cbad85-b009-4b4e-bd3b-c0709caf1350/conversions/e7c53d9c-3f87-4710-bf10-65c208a1a0b2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39cbad85-b009-4b4e-bd3b-c0709caf1350/conversions/e7c53d9c-3f87-4710-bf10-65c208a1a0b2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39cbad85-b009-4b4e-bd3b-c0709caf1350/conversions/e7c53d9c-3f87-4710-bf10-65c208a1a0b2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39cbad85-b009-4b4e-bd3b-c0709caf1350/conversions/e7c53d9c-3f87-4710-bf10-65c208a1a0b2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха УП "Гроднокоопмех":

"Мы сейчас стали ориентироваться и много делаем изделий комбинированных. Например, изготавливаем для молодежи куртки-косухи, которые она оценила, одобрила и носит с удовольствием".

Еще несколько лет назад стоял вопрос, стоит ли оставлять цех по пошиву изделий из натурального меха в системе Белкоопсоюза. В итоге дизайн-центр сохранили и сегодня он занимает достойное место в текстильной отрасли. Производство полностью безотходное. Помимо шуб выпускают изящные аксессуары: шапки, повязки, варежки, сумки и даже брелоки.

К привычной паре обуви "еврозима" многим белорусам захотелось добавить что-нибудь теплое, желательно с натуральным мехом. В столичном ЦУМе по-прежнему активно примеряют угги, дутики и даже валенки. Сейчас многие модели на скидках.

Анна Риштовская, товаровед ОАО "ЦУМ Минск":

"Покупатель переключился на модели более утепленного плана".