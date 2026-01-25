Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Согревающий шопинг: готовы ли отечественные производители одеть и обуть белорусов в лютый мороз

Снег и морозы заставили белорусов утеплиться. Продажи зимней одежды и обуви выросли как в магазинах, так и на маркетплейсах. Специалисты говорят, что такой повышенный спрос был ровно 5 лет назад.

Мужчины скупают кальсоны, а женщины - шубы. Интересоваться стали даже валенками - вот что значит белорусы отвыкли от настоящей белорусской зимы.

За последние несколько лет белорусы забыли, что такое настоящая зима, и она решила напомнить о себе. Термобелье раскупается как никогда, рассказывают продавцы. Продажи в 3 раза выше прошлогодних. Больше всего раскупают мужские кальсоны и женские леггинсы в черном цвете.

Оперативно нарастить производство в моменте нельзя. От раскроя до выхода готового изделия занимает до 2 месяцев. Но производители с объемами не прогадали.

Людмила Шоколова, завмагазином одежды:

"Наше термобелье выполнено из полотен, для производства которых используются полиэфирные нити нового поколения. Эти нити еще называют "умными". Они обладают свойствами быстрого и эффективного отведения влаги от тела, высокой воздухопроницаемостью, что обеспечивает максимальный комфорт при носке этих изделий, а также при тренировках".

Куртка с подогревом - это не шутка, а реальная находка для мерзляков. Отшивать такие пуховики начали с подачи Президента.

Пошив одежды на фабрике

Теймураз Бочоришвили, директор швейной фабрики:

"При открытии Первого национального торгового дома Президент посетил наш магазин. Он спрашивал о пуховиках. Натуральный пух его не очень впечатлил, и он сказал, что нужно учиться у китайцев. Мы немедленно стали выполнять это поручение".

Чтобы включить теплый режим, нужен любой пауэрбанк, который используется для подзарядки гаджетов. Всего одно нажатие кнопки - и куртка греет, как батарея. Все безопасно. Пуховик можно без проблем закинуть в стиральную машину, главное - закрыть разъем клапаном.

Дарья Норова, замначальника экспериментального цеха швейной фабрики:

"Подкладка в куртке состоит из графена - это материал, который сохраняет тепло. Здесь есть специальная инструкция, чтобы показать количество нагревательных элементов, которые находятся в данной модели. Может быть модель с пятью нагревательными элементами, а может быть с тремя. Все зависит от задумки дизайнера".

Еще одна новинка - куртки из экопуха. Это инновационный синтетический наполнитель, который хорошо сохраняет тепло, не мнется и будет согревать даже в минус 25 градусов.

Одежда в магазине

"В процессе эксплуатации, мы уверены, не будет опадения пуха, люди не замерзнут. Она же и ветронепродуваемая, и непромокаемая", - отметила Дарья Норова.

Минус за окном только подогрел спрос на бобруйские куртки. За смену здесь отшивают до 120 единиц.

Алина Кошеварова, инженер-технолог швейной фабрики:

"Ассортимент для нас новый. Не могу сказать, что оно сложнее, чем другое изделие верхнего ассортимента, но требует сноровки и внимания. Все у нас получается, изделия выходят красивые и теплые".

Чтобы работать на швейной фабрике, необязательно уметь шить. На участке высоких технологий роботы выводят любые узоры, человек только задает параметры. За инновационный подход бобруйское предприятие даже занесли в Книгу рекордов Беларуси.

Этой зимой белорусские дамы наконец от души выгуливают шубы. Заметно вырос спрос на меховую верхнюю одежду. Отечественные производители предлагают немало новинок.

Шубы

Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха УП "Гроднокоопмех":

"Мы сейчас стали ориентироваться и много делаем изделий комбинированных. Например, изготавливаем для молодежи куртки-косухи, которые она оценила, одобрила и носит с удовольствием".

Еще несколько лет назад стоял вопрос, стоит ли оставлять цех по пошиву изделий из натурального меха в системе Белкоопсоюза. В итоге дизайн-центр сохранили и сегодня он занимает достойное место в текстильной отрасли. Производство полностью безотходное. Помимо шуб выпускают изящные аксессуары: шапки, повязки, варежки, сумки и даже брелоки.

К привычной паре обуви "еврозима" многим белорусам захотелось добавить что-нибудь теплое, желательно с натуральным мехом. В столичном ЦУМе по-прежнему активно примеряют угги, дутики и даже валенки. Сейчас многие модели на скидках.

Анна Риштовская, товаровед ОАО "ЦУМ Минск":

"Покупатель переключился на модели более утепленного плана".

Если в первые дни морозов было немного непривычно, то сейчас минус за окном воспринимается как норма. Такой и должна быть настоящая белорусская зима.

Разделы:

Общество

Теги:

непогодафабрикаторговля