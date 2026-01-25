3.74 BYN
Согревающий шопинг: готовы ли отечественные производители одеть и обуть белорусов в лютый мороз
Снег и морозы заставили белорусов утеплиться. Продажи зимней одежды и обуви выросли как в магазинах, так и на маркетплейсах. Специалисты говорят, что такой повышенный спрос был ровно 5 лет назад.
Мужчины скупают кальсоны, а женщины - шубы. Интересоваться стали даже валенками - вот что значит белорусы отвыкли от настоящей белорусской зимы.
За последние несколько лет белорусы забыли, что такое настоящая зима, и она решила напомнить о себе. Термобелье раскупается как никогда, рассказывают продавцы. Продажи в 3 раза выше прошлогодних. Больше всего раскупают мужские кальсоны и женские леггинсы в черном цвете.
Оперативно нарастить производство в моменте нельзя. От раскроя до выхода готового изделия занимает до 2 месяцев. Но производители с объемами не прогадали.
Людмила Шоколова, завмагазином одежды:
"Наше термобелье выполнено из полотен, для производства которых используются полиэфирные нити нового поколения. Эти нити еще называют "умными". Они обладают свойствами быстрого и эффективного отведения влаги от тела, высокой воздухопроницаемостью, что обеспечивает максимальный комфорт при носке этих изделий, а также при тренировках".
Куртка с подогревом - это не шутка, а реальная находка для мерзляков. Отшивать такие пуховики начали с подачи Президента.
Теймураз Бочоришвили, директор швейной фабрики:
"При открытии Первого национального торгового дома Президент посетил наш магазин. Он спрашивал о пуховиках. Натуральный пух его не очень впечатлил, и он сказал, что нужно учиться у китайцев. Мы немедленно стали выполнять это поручение".
Чтобы включить теплый режим, нужен любой пауэрбанк, который используется для подзарядки гаджетов. Всего одно нажатие кнопки - и куртка греет, как батарея. Все безопасно. Пуховик можно без проблем закинуть в стиральную машину, главное - закрыть разъем клапаном.
Дарья Норова, замначальника экспериментального цеха швейной фабрики:
"Подкладка в куртке состоит из графена - это материал, который сохраняет тепло. Здесь есть специальная инструкция, чтобы показать количество нагревательных элементов, которые находятся в данной модели. Может быть модель с пятью нагревательными элементами, а может быть с тремя. Все зависит от задумки дизайнера".
Еще одна новинка - куртки из экопуха. Это инновационный синтетический наполнитель, который хорошо сохраняет тепло, не мнется и будет согревать даже в минус 25 градусов.
"В процессе эксплуатации, мы уверены, не будет опадения пуха, люди не замерзнут. Она же и ветронепродуваемая, и непромокаемая", - отметила Дарья Норова.
Минус за окном только подогрел спрос на бобруйские куртки. За смену здесь отшивают до 120 единиц.
Алина Кошеварова, инженер-технолог швейной фабрики:
"Ассортимент для нас новый. Не могу сказать, что оно сложнее, чем другое изделие верхнего ассортимента, но требует сноровки и внимания. Все у нас получается, изделия выходят красивые и теплые".
Чтобы работать на швейной фабрике, необязательно уметь шить. На участке высоких технологий роботы выводят любые узоры, человек только задает параметры. За инновационный подход бобруйское предприятие даже занесли в Книгу рекордов Беларуси.
Этой зимой белорусские дамы наконец от души выгуливают шубы. Заметно вырос спрос на меховую верхнюю одежду. Отечественные производители предлагают немало новинок.
Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха УП "Гроднокоопмех":
"Мы сейчас стали ориентироваться и много делаем изделий комбинированных. Например, изготавливаем для молодежи куртки-косухи, которые она оценила, одобрила и носит с удовольствием".
Еще несколько лет назад стоял вопрос, стоит ли оставлять цех по пошиву изделий из натурального меха в системе Белкоопсоюза. В итоге дизайн-центр сохранили и сегодня он занимает достойное место в текстильной отрасли. Производство полностью безотходное. Помимо шуб выпускают изящные аксессуары: шапки, повязки, варежки, сумки и даже брелоки.
К привычной паре обуви "еврозима" многим белорусам захотелось добавить что-нибудь теплое, желательно с натуральным мехом. В столичном ЦУМе по-прежнему активно примеряют угги, дутики и даже валенки. Сейчас многие модели на скидках.
Анна Риштовская, товаровед ОАО "ЦУМ Минск":
"Покупатель переключился на модели более утепленного плана".
Если в первые дни морозов было немного непривычно, то сейчас минус за окном воспринимается как норма. Такой и должна быть настоящая белорусская зима.