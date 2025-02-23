Сотовая связь в Беларуси станет доступнее - что для этого предприняли

Белорусы и россияне смогут пользоваться комфортными тарифами мобильной связи. С 1 марта запустят союзный роуминг. Все идет по графику, подтвердил на неделе госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Это означает, что во время поездок из Беларуси в Россию и в обратном направлении можно будет пользоваться тарифами, которые сопоставимы с ценой услуг в домашней сети. Какие еще нововведения ждать абонентам? Что делают в нашей стране для улучшения качества связи, а еще как самому измерить сигнал не выходя из дома?

Если 20 лет назад на 1 тыс. человек приходилось почти 250 сотовых телефонов (это был один из самых высоких показателей в Восточной Европе), то сегодня у каждого из нас есть смартфон и не один. В Беларуси почти 12 млн абонентов сотовой связи. То есть у некоторых пользователей несколько сим-карт. Мы уже не представляем свою жизнь без гаджетов. Звонки, мессенджеры, видеосервисы, поиск данных, электронная почта… Все это требует стабильного соединения.

Базовая станция - это не только металлическая конструкция с антеннами. Это целый комплекс оборудования. Сердце базовой станции находится в аппаратной, она работает в автономном режиме и не требует нахождения специалистов.

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За качеством связи в стране следит государственное предприятие "БелГИЭ". Только за 2024 год специалисты провели 20,8 млн измерений: от скорости передачи данных до качества голосовой связи. Общая протяженность обследованных маршрутов составила 342 тыс. км.

Сергей Боровский, директор ГП "БелГИЭ":

"Связь по стране удовлетворительная, но не хватает скорости. Потребности в трафике растут, операторы немного не успевают, идут жалобы, в основном идут жалобы на скорость".

Вся Беларусь как на ладони. Хорошая или плохая связь, судите сами. О качестве связи сами за себя говорят красные и зеленые огоньки. Они же - сигнал к действию для мобильных операторов.

Владимир Омелюсик, замначальника управления ГП "БелГИЭ":

"Мы формируем единую базу по стране недостатков, операторы видят и должны отреагировать. Мы мониторим их ответы и осуществляем повторный контроль. У нас заложено 2 месяца".

Оценить качество связи не выходя из дома может каждый белорус. Для этого достаточно воспользоваться бесплатным мобильным приложением "Хваля". В несколько кликов измерите уровень и качество сигнала в конкретной точке. Будь то квартира, дача или офис. Результаты измерений аккумулируются на серверах БелГИЭ. Вводить персональные данные не нужно.

Сергей Боровский, директор ГП "БелГИЭ":

"Вы можете нажать кнопку, отправить эти данные к нам. После постобработки мы их передаем операторам сотовой подвижной электросвязи, как недостаток для включения в перечень и определения мероприятий по улучшению качества связи на этой территории и работы с этим недостатком. С операторами сотовой подвижной электросвязи у нас налажено взаимодействие через Минсвязи Республики Беларусь".

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В Беларуси услуги мобильной телефонной связи оказывают три компании. Долгое время государство поддерживало либеральные условия для их работы. Контроль был минимальный. Но, учитывая доминирование нескольких операторов на рынке, появились некоторые проблемы. В конце 2023 года на них обратил внимание Комитет госконтроля. Изучение мнения граждан показало, что жалоб хватает.

Олег Кунделев, замначальника главного управления КГК Беларуси:

"Основные нарекания были к стоимости и качеству оказания услуг сотовой связи, а также неосновательным подпискам и подключениям к платным сервисам".

Стало понятно, что для системного решения проблем нужны законодательные изменения. Так был принят соответствующий указ Президента, который предполагает введение социального стандарта в области сотовой связи. Говоря простым языком, это введение базового тарифа, стоимость которого контролируется государством.

Дмитрий Корзун, начальник управления Министерства связи и информатизации Беларуси:

"Это 200 минут во всей сети, 2 гигабайта передачи данных и 50 СМС. По разумной цене, ценообразование на этот тариф строго контролируется государством и применяется строго определенная процентная рентабельность".

Еще одна важная новация - теперь операторы значительно больше средств будут вкладывать в развитие своей инфраструктуры. А это значит, что появится больше базовых станций и сотовую связь смогут использовать жители даже отдаленных деревень.

Олег Кунделев, замначальника главного управления КГК Беларуси:

"Указом определяются обязательства сотовых операторов по инвестированию в развитие сетей связи не менее 20 % от прибыли, полученные от оказания услуг, а также вводится государственный социальный стандарт, который будет выглядеть как тариф с ограниченной рентабельностью с определенными услугами".

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Только за 2024 год в Беларуси введено в эксплуатацию более 2 300 базовых станций сотовой связи. Их общее количество увеличилось на 7 % и составляет свыше 40 тыс. Всего до 2030-го планируется построить и ввести в эксплуатацию более 800 объектов.

Михаил Пономарев, первый заместитель гендиректора - заместитель гендиректора по финансовым вопросам мобильного оператора:

В 2024 году компания арендовала дополнительно к уже существующим 8 тыс. базовых станций и секторов у компании BeCloud еще 1,5 тыс. новых базовых станций и секторов. Мы считаем, что после ввода их в эксплуатацию сеть станет еще лучше и качество вырастет на порядок".

Ловит - не ловит? Таким вопросом больше не задаются жители деревни Подыгрушье. Количество абонентов здесь заметно увеличивается в дачный сезон. Мобильная вышка, построенная аккурат возле магазина, намекает: трафика хватит всем.

Елена Альшевская, пенсионерка: