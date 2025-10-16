Сотрудники отряда погранконтроля "Минск" побывали на экскурсии во Дворце Независимости

16 октября радушно распахнул для гостей свои двери Дворец Независимости. На экскурсию пришли те, кто первыми встречает и провожает гостей Беларуси, а именно военнослужащие отряда пограничного контроля аэропорта Минск, а также группы связи и материально-технического обеспечения ГПК.

В стенах, где проходят важнейшие встречи и решается судьба страны, пограничники - желанные и символичные гости, ведь в истории белорусского пограничья есть знаменитый предшественник. В середине 1970-х Александр Лукашенко также стоял на страже рубежей Родины, неся службу в пограничных войсках КГБ СССР. Как отметили экскурсанты, ответственность, дисциплинированность и обостренное чувство справедливости - те качества, которые являются визитной карточкой как Президента, так и каждого белорусского пограничника.

Максим Морозов, начальник отделения идеологической работы отряда пограничного контроля "Минск" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6601c2b-f0af-4ccd-ab5c-bd69532fc130/conversions/6e567bc7-675f-40e8-b9f8-fd143341fe04-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6601c2b-f0af-4ccd-ab5c-bd69532fc130/conversions/6e567bc7-675f-40e8-b9f8-fd143341fe04-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6601c2b-f0af-4ccd-ab5c-bd69532fc130/conversions/6e567bc7-675f-40e8-b9f8-fd143341fe04-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e6601c2b-f0af-4ccd-ab5c-bd69532fc130/conversions/6e567bc7-675f-40e8-b9f8-fd143341fe04-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Морозов, начальник отделения идеологической работы отряда пограничного контроля "Минск":

"Это гордость в любом случае. Это оценка правильного выбора профессии. Если такой великий руководитель прошел этот путь, то я могу только гордиться зеленой фуражкой и профессией, которую я выбрал".

Мария Шидловская, курсант Института пограничной службы Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ff29622-0c57-434e-a869-c097a1f49e6f/conversions/b8474100-5648-481b-86d7-c6e386536b9b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ff29622-0c57-434e-a869-c097a1f49e6f/conversions/b8474100-5648-481b-86d7-c6e386536b9b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ff29622-0c57-434e-a869-c097a1f49e6f/conversions/b8474100-5648-481b-86d7-c6e386536b9b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ff29622-0c57-434e-a869-c097a1f49e6f/conversions/b8474100-5648-481b-86d7-c6e386536b9b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мария Шидловская, курсант Института пограничной службы Беларуси:

"Для меня большая честь сегодня быть на этом месте. Восхищает архитектура. Видно, насколько белорусский народ талантливый, скрупулезный, трудолюбивый".

И кстати, некоторые гости держали и проверяли паспорт главы государства. Каждый раз, когда Президент отправляется в командировку за рубеж, его паспорт попадает в руки сотрудников отряда пограничного контроля.

Оксана Яковцова, старший контролер отряда пограничного контроля "Минск" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dad724b8-5910-42fd-909c-83134db9e915/conversions/72f5cf91-c99b-4ac7-908d-3d6e47e1db6f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dad724b8-5910-42fd-909c-83134db9e915/conversions/72f5cf91-c99b-4ac7-908d-3d6e47e1db6f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dad724b8-5910-42fd-909c-83134db9e915/conversions/72f5cf91-c99b-4ac7-908d-3d6e47e1db6f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dad724b8-5910-42fd-909c-83134db9e915/conversions/72f5cf91-c99b-4ac7-908d-3d6e47e1db6f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Оксана Яковцова, старший контролер отряда пограничного контроля "Минск":

"Я рада возможности оказаться там, где проходят главные встречи масштабного характера. Одно дело видеть это все по телевизору, а другое дело - оказаться здесь, окунуться в эту атмосферу, в эту масштабность, в эту торжественность".