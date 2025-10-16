3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Сотрудники отряда погранконтроля "Минск" побывали на экскурсии во Дворце Независимости
16 октября радушно распахнул для гостей свои двери Дворец Независимости. На экскурсию пришли те, кто первыми встречает и провожает гостей Беларуси, а именно военнослужащие отряда пограничного контроля аэропорта Минск, а также группы связи и материально-технического обеспечения ГПК.
В стенах, где проходят важнейшие встречи и решается судьба страны, пограничники - желанные и символичные гости, ведь в истории белорусского пограничья есть знаменитый предшественник. В середине 1970-х Александр Лукашенко также стоял на страже рубежей Родины, неся службу в пограничных войсках КГБ СССР. Как отметили экскурсанты, ответственность, дисциплинированность и обостренное чувство справедливости - те качества, которые являются визитной карточкой как Президента, так и каждого белорусского пограничника.
Максим Морозов, начальник отделения идеологической работы отряда пограничного контроля "Минск":
"Это гордость в любом случае. Это оценка правильного выбора профессии. Если такой великий руководитель прошел этот путь, то я могу только гордиться зеленой фуражкой и профессией, которую я выбрал".
Мария Шидловская, курсант Института пограничной службы Беларуси:
"Для меня большая честь сегодня быть на этом месте. Восхищает архитектура. Видно, насколько белорусский народ талантливый, скрупулезный, трудолюбивый".
И кстати, некоторые гости держали и проверяли паспорт главы государства. Каждый раз, когда Президент отправляется в командировку за рубеж, его паспорт попадает в руки сотрудников отряда пограничного контроля.
Оксана Яковцова, старший контролер отряда пограничного контроля "Минск":
"Я рада возможности оказаться там, где проходят главные встречи масштабного характера. Одно дело видеть это все по телевизору, а другое дело - оказаться здесь, окунуться в эту атмосферу, в эту масштабность, в эту торжественность".
Только в 2024 году отряд пограничного контроля "Минск" пропустил через государственную границу более 1 млн физических лиц и 7 тыс. воздушных судов. Этот день станет для гостей еще одной мотивацией добросовестно охранять суверенитет Беларуси.