Сотрудники отряда погранконтроля "Минск" побывали на экскурсии во Дворце Независимости

16 октября радушно распахнул для гостей свои двери Дворец Независимости. На экскурсию пришли те, кто первыми встречает и провожает гостей Беларуси, а именно военнослужащие отряда пограничного контроля аэропорта Минск, а также группы связи и материально-технического обеспечения ГПК.

В стенах, где проходят важнейшие встречи и решается судьба страны, пограничники - желанные и символичные гости, ведь в истории белорусского пограничья есть знаменитый предшественник. В середине 1970-х Александр Лукашенко также стоял на страже рубежей Родины, неся службу в пограничных войсках КГБ СССР. Как отметили экскурсанты, ответственность, дисциплинированность и обостренное чувство справедливости - те качества, которые являются визитной карточкой как Президента, так и каждого белорусского пограничника.

Максим Морозов, начальник отделения идеологической работы отряда пограничного контроля "Минск":

"Это гордость в любом случае. Это оценка правильного выбора профессии. Если такой великий руководитель прошел этот путь, то я могу только гордиться зеленой фуражкой и профессией, которую я выбрал".

Мария Шидловская, курсант Института пограничной службы Беларуси:

"Для меня большая честь сегодня быть на этом месте. Восхищает архитектура. Видно, насколько белорусский народ талантливый, скрупулезный, трудолюбивый".

И кстати, некоторые гости держали и проверяли паспорт главы государства. Каждый раз, когда Президент отправляется в командировку за рубеж, его паспорт попадает в руки сотрудников отряда пограничного контроля.

Оксана Яковцова, старший контролер отряда пограничного контроля "Минск":

"Я рада возможности оказаться там, где проходят главные встречи масштабного характера. Одно дело видеть это все по телевизору, а другое дело - оказаться здесь, окунуться в эту атмосферу, в эту масштабность, в эту торжественность".

Только в 2024 году отряд пограничного контроля "Минск" пропустил через государственную границу более 1 млн физических лиц и 7 тыс. воздушных судов. Этот день станет для гостей еще одной мотивацией добросовестно охранять суверенитет Беларуси.

