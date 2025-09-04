Совместные учения и международное сотрудничество обсуждают спасатели стран ОДКБ в Кыргызстане

В Кыргызстане проходит заседание Координационного совета по ЧС ОДКБ. Цель - повысить уровень спасателей к реагированию на чрезвычайные ситуации любого уровня и масштаба.

В мероприятии принимают участие и белорусские спасатели во главе с министром Вадимом Синявским. За круглым столом собрались коллеги из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и руководство Секретариата ОДКБ.

Делегатам предстоит подвести итоги деятельности совета за 2024 год и обсудить, как вместе реагировать и оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях в зоне ответственности альянса, а также когда и где пройдет спецучение спасателей "Скала-2026". Белорусский министр обратил внимание на риски чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

По завершении заседания стороны выберут нового председателя Координационного совета. Белорусская сторона трижды председательствовала, а Минск становился площадкой для заседаний совета в 2012, 2017 и 2023 годах.