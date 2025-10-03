Совмин утвердил положение о равном доступе операторов электросвязи к единой сети

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/459b4a44-000c-4429-9592-afbf20d5a9bf/conversions/5aeb4961-1671-4844-8a0d-4c60e2715747-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/459b4a44-000c-4429-9592-afbf20d5a9bf/conversions/5aeb4961-1671-4844-8a0d-4c60e2715747-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/459b4a44-000c-4429-9592-afbf20d5a9bf/conversions/5aeb4961-1671-4844-8a0d-4c60e2715747-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/459b4a44-000c-4429-9592-afbf20d5a9bf/conversions/5aeb4961-1671-4844-8a0d-4c60e2715747-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

В Беларуси утвердили положение, касающееся условий равного доступа операторов электросвязи к единой сети. Это предусмотрено постановлением Совета Министров № 540, пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство связи и информатизации.

Согласно положению единый инфраструктурный оператор (ООО "Белорусские облачные технологии") обеспечивает равный доступ всех операторов электросвязи к единой сети 4G/5G посредством создания для них равных технических, организационно-правовых и коммерческих условий, а также посредством предъявления одинаковых технических требований при оказании им услуг с использованием единой сети 4G/5G.

Дополнительно постановлением повышаются требования к охвату территории Республики Беларусь услугами сотовой связи и их качеству практически в два раза. Так, средняя скорость передачи данных по направлению к абоненту в мобильных сетях к концу 2030 года должна быть не менее: 135 Мбит/с в Минске и областных центрах, 110 Мбит/с в районных центрах, городах и поселках городского типа, 30 Мбит/с на остальной территории.

Также постановлением уточняется порядок оказания услуги по переносу абонентского номера.

"Теперь при отсутствии у абонента неисполненных обязательств перед оператором-донором в случае обращения абонента к оператору-реципиенту с заявлением о переносе номера до 14.00 текущих суток номер должен быть перенесен до истечения этих суток, в случае обращения после 14:00 текущих суток срок обработки заявления оператором-донором не должен превышать 24 часов с момента подачи абонентом оператору-реципиенту такого заявления", - пояснили в Минсвязи.