3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Специалисты продолжают устранять ущерб, нанесенный июльским ураганом в Колодищах
В Колодищах продолжают устранять последствия мощного июльского урагана. Сейчас работы идут уже в плановом режиме. Электроснабжение и дорожное сообщение полностью восстановлены, произведена уборка территорий, лесхозы разбирают завалы деревьев.
Аварийные службы МЧС и энергетики оперативно отработали в первые дни после прихода стихии, восстановили подачу электроэнергии. Сейчас местные власти решают отдельные вопросы граждан.
Шквалистый ветер нанес серьезный урон постройкам по улице Короткевича, Волмянскому шляху, пострадало и садовое товарищество "Трактор".
Многие жители остались без крыши над головой, а у некоторых квартиры остались без окон и дверей. Оперативную помощь в разборе завалов оказали спасатели, после подключился сельсовет, специалисты ЖКХ, строительные бригады.
Так, к примеру, Татьяне Куцко выделили листы металлочерепицы из резервного фонда, помогли нанять рабочих для экстренного устранения последствий урагана.
Татьяна Куцко, жительница аг. Колодищи:
"Частично повредилась кровля, слетел шифер, частично труба повредилась, обратились в сельсовет. Пленкой помогли нам на первое время накрыться, потому что лили дожди, напомнили нам про Белгосстрах, сообщили, куда можно обратиться за территориальной и местной помощью, даже предложили помощь от обычных людей".
Удержать в руках балконную раму во время урагана не удалось Владиславу Рекунову - ее буквально вырвало силой ветра и унесло на парковку многоквартирного жилого дома.
Владислав Рекунов, житель аг. Колодищи:
"Во время урагана я вышел на балкон, чтобы его закрыть. И одна из рам буквально вылетела в этот момент у меня из рук и улетела вдаль".
Сейчас в стене зияет солидная пробоина, пострадал также и фасад, металлические элементы отделки, а также входные двери в подъезд. Жители рассчитывают на помощь местной власти, чтобы устранить повреждения до прихода холодов.
"Прекрасно сработала служба МЧС. Ребята снимали половину нашего балкона. Я считаю, как у нас в стране это позиционируется - давайте сначала поможем людям, чтобы обеспечить их безопасность, а потом мы решим бумажные вопросы. У нас уже холодает, чувствуем реально осень, а у меня в кухне фактически улица", - рассказал Владислав Рекунов.
В сельсовете пояснили, что специальная комиссия уже произвела оценку повреждений. Завершают оформление сметы и в ближайшее время из резервного фонда окажут поддержку товариществу собственников дома по улице Дубовый Лог, 10.
Внешнюю часть дома отремонтируют, а повреждения внутри квартир жильцам придется устранять самим. По всем страховым случаям будет выплачена компенсация.
Лариса Штраус, председатель Колодищанского сельского исполкома:
"Созданной комиссией произведен выезд по данному адресу, составлен акт. После расчета сметы работ будет направлена сумма в товарищество собственников для проведения ремонтных работ по дому Дубовый Лог, 10".
Обращений от жителей агрогородка много, каждый случай рассматривают индивидуально. Но в сельсовете заверили, что очередь дойдет до каждого. Граждан просят отнестись с пониманием и по возможности помочь в наведении порядка на дворовых и прилегающих к многоэтажным зданиям территориях.
А порядок в лесных массивах в усиленном режиме наводят специалисты Боровлянского спецлесхоза, они расчищают буреломы. От урагана пострадало 116 га леса. Всю территорию необходимо зачистить, а после переработки деловую древесину реализуют отечественным предприятиям, низкосортная же отправится населению как подспорье к отопительному сезону.
Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза:
"На сегодняшний день разработано 34,8 га из 116 га сплошных лесосечных. А также разработано порядка двух гектар выборочно-санитарных рубок, заготовлено более 11 тыс. куб. м древесины".
После очистки леса и разработки почвы на бывших буреломных участках начнут высаживать новый лес. Восстанавливать массив будут молодыми смешанными культурами, среди которых дуб, ель и сосна.