Спецпосланник Папы Римского прибыл на торжества по случаю 100-летия Пинской епархии

Специальный посланник Папы Римского Льва XIV - префект Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане кардинал Клаудио Гуджеротти прибыл в Пинск на торжества по случаю празднования 100-летиия Пинской епархии, сообщает БЕЛТА.

Юбилейные мероприятия сегодня проходят в Пинске. Начались они в кафедральном костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии с молитвы прихожан небесному покровителю Пинской епархии святому Андрею Боболи и внесения реликвария с частичкой его мощей. Верующие по белорусской традиции с хлебом-солью встретили специального посланника понтифика. Во время святой мессы кардинал Клаудио Гуджеротти возглавит литургию.

Торжества продлятся 26 октября в Бресте

Пинская епархия была основана 25 октября 1925 года. Сейчас она является одной из четырех католических епархий в Беларуси и охватывает территорию Брестской и Гомельской областей.