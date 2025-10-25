3.67 BYN
Спецпосланник Папы Римского прибыл на торжества по случаю 100-летия Пинской епархии
Специальный посланник Папы Римского Льва XIV - префект Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане кардинал Клаудио Гуджеротти прибыл в Пинск на торжества по случаю празднования 100-летиия Пинской епархии, сообщает БЕЛТА.
Юбилейные мероприятия сегодня проходят в Пинске. Начались они в кафедральном костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии с молитвы прихожан небесному покровителю Пинской епархии святому Андрею Боболи и внесения реликвария с частичкой его мощей. Верующие по белорусской традиции с хлебом-солью встретили специального посланника понтифика. Во время святой мессы кардинал Клаудио Гуджеротти возглавит литургию.
Торжества продлятся 26 октября в Бресте
Пинская епархия была основана 25 октября 1925 года. Сейчас она является одной из четырех католических епархий в Беларуси и охватывает территорию Брестской и Гомельской областей.
Клаудио Гуджеротти был апостольским нунцием в Беларуси с 2011 по 2015 год. Дикастерия по делам Восточных церквей, ранее известная как Конгрегация по делам Восточных церквей, создана в 1573 году. Это одна из шестнадцати дикастерий Римской курии, которая занимается восточными католическими церквями.