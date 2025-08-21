Спорт для всех, и хвостатых тоже! В Минске пройдет "Лохматый марафон"

Лохматый марафон пройдет 23 августа в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee04ab10-5d3e-48f6-9b99-36ebd6915a4a/conversions/cdae3b34-aafa-4e20-bd01-0815f47eacad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee04ab10-5d3e-48f6-9b99-36ebd6915a4a/conversions/cdae3b34-aafa-4e20-bd01-0815f47eacad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee04ab10-5d3e-48f6-9b99-36ebd6915a4a/conversions/cdae3b34-aafa-4e20-bd01-0815f47eacad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee04ab10-5d3e-48f6-9b99-36ebd6915a4a/conversions/cdae3b34-aafa-4e20-bd01-0815f47eacad-xl-___webp_1920.webp 1920w

23 августа в 10:00 в Минске состоится уникальное событие, объединившее энергию жизни и силу добра - "Лохматый марафон". Оно станет частью полюбившегося минчанам масштабного проекта "Спорт для всех", который все лето собирает на городских площадках тысячи участников и, кстати, был и остается дог-френдли.

В ближайшую субботу в парке им. 50-летия Великого Октября будет раздаваться задорный лай, потому что трасса будет отдана исключительно любителям бега с собаками. Люди и их верные хвостатые друзья смогут преодолеть дистанцию в 1 километр.

Несмотря на то, что по итогам "Лохматого марафона" будут определены победители, это будет бег ради добра: 23 августа каждый сможет сделать пожертвование на помощь животным.

"Лохматый марафон" призван привлечь внимание к проблеме бездомных животных, поддержать приюты и продемонстрировать, что спорт объединяет в движении и добрых делах!

Участие в "Лохматом марафоне" бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.

Участников разделят на две возрастные категории: дети от 6 до 17 лет, взрослые от 18 лет. В каждой определятся топ-3 самых быстрых пар - человек и его верный спортивный пес. Но без наград не останется никто - каждый участник получит медаль!

Хвостатых на марафоне ждут любых пород, мастей и роста! Главное - возраст от года, а также питомец должен быть здоров и привит. Подробнее ознакомиться с Положением и требованиями можно здесь.

Расписание "Лохматого марафона":

10:00 - регистрация;

11:00 - старт;

12:00 - награждение.

Место проведения: парк им. 50-летия Великого Октября (ул. Долгобродская, 44).

Акция проходит при поддержке Администрации Заводского района г. Минска.