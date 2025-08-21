3.70 BYN
Спорт для всех, и хвостатых тоже! В Минске пройдет "Лохматый марафон"
23 августа в 10:00 в Минске состоится уникальное событие, объединившее энергию жизни и силу добра - "Лохматый марафон". Оно станет частью полюбившегося минчанам масштабного проекта "Спорт для всех", который все лето собирает на городских площадках тысячи участников и, кстати, был и остается дог-френдли.
В ближайшую субботу в парке им. 50-летия Великого Октября будет раздаваться задорный лай, потому что трасса будет отдана исключительно любителям бега с собаками. Люди и их верные хвостатые друзья смогут преодолеть дистанцию в 1 километр.
Несмотря на то, что по итогам "Лохматого марафона" будут определены победители, это будет бег ради добра: 23 августа каждый сможет сделать пожертвование на помощь животным.
"Лохматый марафон" призван привлечь внимание к проблеме бездомных животных, поддержать приюты и продемонстрировать, что спорт объединяет в движении и добрых делах!
Участие в "Лохматом марафоне" бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.
Участников разделят на две возрастные категории: дети от 6 до 17 лет, взрослые от 18 лет. В каждой определятся топ-3 самых быстрых пар - человек и его верный спортивный пес. Но без наград не останется никто - каждый участник получит медаль!
Хвостатых на марафоне ждут любых пород, мастей и роста! Главное - возраст от года, а также питомец должен быть здоров и привит. Подробнее ознакомиться с Положением и требованиями можно здесь.
Расписание "Лохматого марафона":
- 10:00 - регистрация;
- 11:00 - старт;
- 12:00 - награждение.
Место проведения: парк им. 50-летия Великого Октября (ул. Долгобродская, 44).
Акция проходит при поддержке Администрации Заводского района г. Минска.
Бери своего питомца, хорошее настроение и присоединяйся к инициативе! Добежим до финиша и сделаем этот мир чуточку лучше!