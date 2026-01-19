3.72 BYN
Среди пострадавших в крушении поездов в Испании белорусских граждан нет
Автор:Редакция news.by
В числе пострадавших в результате крушения поездов в Испании нет белорусских граждан. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения высокоскоростных поездов в провинции Кордова, приведшего к многочисленным жертвам. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметили в пресс-службе МИД.
"В настоящий момент информации о погибших или получивших травмы гражданах Республики Беларусь не поступало. Посольство Республики Беларусь в Королевстве Испания находится в постоянном контакте с местными органами власти и продолжает внимательно отслеживать ситуацию", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.