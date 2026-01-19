Среди пострадавших в крушении поездов в Испании белорусских граждан нет

Вагон поезда после крушения. Фото Guardia Civil news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e1e2f39-913b-4244-812b-2a6a70b092ba/conversions/9cd7eca4-2762-495f-a4c8-8e8d354e04f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e1e2f39-913b-4244-812b-2a6a70b092ba/conversions/9cd7eca4-2762-495f-a4c8-8e8d354e04f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e1e2f39-913b-4244-812b-2a6a70b092ba/conversions/9cd7eca4-2762-495f-a4c8-8e8d354e04f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e1e2f39-913b-4244-812b-2a6a70b092ba/conversions/9cd7eca4-2762-495f-a4c8-8e8d354e04f2-xl-___webp_1920.webp 1920w

В числе пострадавших в результате крушения поездов в Испании нет белорусских граждан. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения высокоскоростных поездов в провинции Кордова, приведшего к многочисленным жертвам. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметили в пресс-службе МИД.