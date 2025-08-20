Средства персональной мобильности быстрее 25 км/ч будут регистрировать в ГАИ как мотоцикл или мопед

В программе "Актуальное интервью" замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси Александр Занимон рассказал о новых требованиях правил дорожного движения, которые вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Первые изменения коснутся некоторый средств персональной мобильности, а именно электросамокатов, моноколес и гироскутеров, способных разгоняться больше, чем 25 км/ч.

"Нахождение электросамоката, который двигается 40 км/ч по тротуару или даже по велосипедной дорожке, представляет определенную угрозу для других участников дорожного движения и для самого водителя этого устройства. В связи с этим мы изменили подходы к определению самого средства персональной мобильности", - объяснил Александр Занимон.

замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси Александр Занимон

В соответствии с требованиями нового законодательства, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года, средством персональной мобильности будет считаться транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, предназначенное для перевозки одного пассажира, также оно не сможет разгоняться больше 25 км/ч.

Как отмечает замначальника главного управления ГАИ, для водителей, чьи транспортные средства едут до 25 км/ч, сохраняются определенные требования. В первую очередь, движения в городе по велосипедной дорожке - в том случае, если велосипедной дорожки нет, они могут двигаться по тротуару. Стоит отметить, что это предполагает движение в среде обычных пешеходов, поэтому скорость в таких случаях ограничена до 10 км/ч.

То есть, если водитель средства персональной мобильности двигается по велосипедной дорожке, он может разгоняться до 25 км/ч, но если речь идет о тротуаре, в таком случае скорость не должна превышать 10 км/ч.

Не стоит забывать о том, что введен запрет на движение по дорогам и в обозначенной пешеходной зоне.

дети на электросамокатах переходят дорогу

Для водителей транспортных средств, которые могут разгоняться больше 25 км/ч, предоставлена возможность в упрощенном порядке пройти процедуру регистрации транспорта.

"Чтобы зарегистрировать транспортное средство, нужно подтвердить безопасность конструкции этого устройства и то, что, оно может разгоняться до 40 км/ч. Но также представить справку с техническими требованиями, которые соответствуют техническому регламенту Таможенного союза, - соответствующие рулевое управление, тормозная система, световые указатели поворота и т.д.", - отметил Александр Занимон.

УВД Миноблисполкома

Человеку, который владеет таким транспортным средством, необходимо обратиться в лабораторию, получить сертификат соответствия безопасности транспортного средства и его электронный паспорт. И в таком случае при обращении в государственную автомобильную инспекцию это позволит ему зарегистрировать свое транспортное средство как мотоцикл, либо как мопед.

Необходимо иметь соответствующее водительское удостоверение категорий АМ, А1 ил А. Нужно будет также застраховать транспортное средство и проходить определенный периодический технический осмотр.

В том же случае, если водитель не хочет регистрировать свое транспортное средство, но желает участвовать в дорожном движении, он может двигаться только по дорогам без усовершенствованного покрытия.

"Участникам дорожного движения нужно ориентироваться на то определение усовершенствованного покрытия, которое прописано в правилах дорожного движения. Фактически любое покрытие на территории Республики Беларусь будет усовершенствованным. Исключением останутся только отдаленные сельские населенные пункты, где проложен асфальт", - уточнил Александр Занимон.

Замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси Александр Занимон

Для участников дорожного движения, которые должны зарегистрировать транспортное средство и предоставить на него определенные документы, но утеряли их или попросту выкинули, законодательно предусмотрен упрощенный порядок регистрации, который будет действовать до 1 сентября 2026 года.