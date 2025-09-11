США снимают санкции с "Белавиа" - в авиакомпании прокомментировали

"Авиакомпания с воодушевлением восприняла заявление представителя президента США Джона Коула о снятии санкций. Не буду скрывать, что оно стало, с одной стороны, неожиданным для авиакомпании, но, с другой - долгожданным. К сожалению, мы подробностями сейчас не располагаем. Как только они станут известны, авиакомпания выступит с официальным сообщением".