3.69 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Статистика: В Беларуси живут более 4 млн женщин старше 18 лет
Главное предназначение в жизни женщины - быть матерью и хранительницей домашнего очага. И вот интересная статистика.
В Беларуси проживают более 4 млн женщин старше 18 лет (это около 55 % от общей численности населения). Из них в городах живут около 80 %, остальные обосновались в сельской местности.
В 2024 году в брак вступили более 46 тыс. женщин. Из них впервые вышли замуж почти 61 %, а средний возраст вступления в брак - около 27 лет, при этом повторно женщины выходят замуж к 40 годам.
Средний возраст матери во время рождения первенца составляет чуть более 27,5 лет.
С несовершеннолетними детьми находят время и на карьеру более 2,2 млн белорусок. У почти 57 % работающих женщин есть один ребенок, у 33 % - двое, и чуть более 10 % воспитывают троих и более детей.