Статистика: В Беларуси живут более 4 млн женщин старше 18 лет

Главное предназначение в жизни женщины - быть матерью и хранительницей домашнего очага. И вот интересная статистика.

В Беларуси проживают более 4 млн женщин старше 18 лет (это около 55 % от общей численности населения). Из них в городах живут около 80 %, остальные обосновались в сельской местности.

В 2024 году в брак вступили более 46 тыс. женщин. Из них впервые вышли замуж почти 61 %, а средний возраст вступления в брак - около 27 лет, при этом повторно женщины выходят замуж к 40 годам.

Средний возраст матери во время рождения первенца составляет чуть более 27,5 лет.