Статистика в современном цифровом мире - в БГЭУ прошел семинар Белстата
Обеспечение высокого качества и достоверности данных - один из главных ориентиров в работе белорусских статистиков. Уже 105 лет они рассказывают об истории страны в цифрах.
Именно на основе отчетов Белстата принимаются важнейшие управленческие решения. О тонкостях статистики рассказали будущим специалистам.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета:
"Семинар приурочили ко Всемирному дню статистики, который празднуется один раз в 5 лет 20 октября. Мы хотим рассказать нашим будущим работникам, насколько это интересная профессия. Без данных, которые предоставляют органы государственной статистики, невозможно движение в будущее".
Сегодня в отрасли трудятся почти 1,7 тыс. человек. Их работа охватывает разные направления - от здравоохранения и образования до экономики и туризма.