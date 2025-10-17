Статистика в современном цифровом мире - в БГЭУ прошел семинар Белстата

Обеспечение высокого качества и достоверности данных - один из главных ориентиров в работе белорусских статистиков. Уже 105 лет они рассказывают об истории страны в цифрах.

Именно на основе отчетов Белстата принимаются важнейшие управленческие решения. О тонкостях статистики рассказали будущим специалистам.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета:

"Семинар приурочили ко Всемирному дню статистики, который празднуется один раз в 5 лет 20 октября. Мы хотим рассказать нашим будущим работникам, насколько это интересная профессия. Без данных, которые предоставляют органы государственной статистики, невозможно движение в будущее".