Ставка на безопасность - под Лепелем прошел оперативный сбор с руководящим составом ВС Беларуси

Подготовка Вооруженных Сил всегда зависит от обстановки вокруг Беларуси. Ситуация - не обнадеживающая. Градус напряженности вокруг страны продолжает нарастать. Руководство западных соседей не хочет решать проблемные вопросы дипломатическим путем.

Об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин на полигоне под Лепелем в рамках оперативного сбора командного состава армии.

На учебных точках продемонстрировали порядок обучения войск, а это выполнение задач при подготовке и ведении боевых специальных операций с применением новейших способов и средств.

Оперативный сбор с руководящим составом Вооруженных Сил Беларуси

Появление новых методов ведения боя постоянно заставляют военных не просто приспосабливаться к ним, но и уметь дать серьезный отпор. Изучение опыта современных конфликтов - собственной высокой боеспособности. После серьезного теоретического анализа - лучшие наработки - внедряются в практику. Одним из таких плодов военной науки стал перспективный образец - робота-минера.

Сергей Башкевич, замначальника отдела управления инженерных войск Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

"Мы стараемся максимум использовать роботизированные средства: беспилотные летательные аппараты, беспилотные наземные аппараты для того, чтобы готовить наш личный состав к тому, что сохранит жизни им, а также подразделения механизированные, танковые, мотострелковые, разведывательные, для того, чтобы сохранить жизни личного состава в локальном конфликте или при ведении боевых действий или выполнении поставленных задач".

Андрей Жук, офицер главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

"Личный состав, каждый боец должен уверенно действовать и быть готовым к тому, что он будет подвержен воздействию различного рода факторов, в том числе и огневого поражения. И должен быть способен адекватно реагировать в данной ситуации и быть готовым к оказанию само- либо взаимопомощи своим товарищам боевым".

Сегодня многое на поле бое завязано на беспилотниках. Учитывать опыт применения дронов в вооруженных конфликтах при подготовке своего личного состава - не просто современная тенденция, а жизненная необходимость. Задача Главнокомандующего - максимальный охват военнослужащих, способных управлять боевыми птицами.

Денис Дудкин, начальник отдела управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Беларуси:

"Практика показывает, что хорошо подготовленный оператор способен уничтожать технику противника на значительном удалении, а 60-70 хорошо подготовленных расчетов могут двигать линию фронта. Создаются так называемые килл-зоны, где невозможна эвакуация раненых, невозможна доставка провизии и поставка боекомплекта".

Розыгрыш боевого эпизода

Логичным завершением подготовки, которая шла в армии на протяжении всего года - розыгрыш боевого эпизода. Разведка местности, борьба с БПЛА, ведение боя с противником и отход подразделений в район восстановления боеспособности.

Впервые на полигоне демонстрируется танк штурмовой поддержки, оборудованный своеобразным защитным панцирем, который получил название "Царь-мангал". Он способен выдерживать до 30 попаданий дронов и повышает живучесть боевой техники на поле боя.

Ставка на безопасность: совершенствование облика белорусской армии

Уровень подготовки Вооруженных Сил за прошедший учебный год значительно вырос, сказал журналистам глава оборонного ведомства Виктор Хренин по окончании розыгрыша. Совершенствуют не только подготовку личного состава. "В этом году на вооружение приняли более 200 различных образцов военной и спецтехники. Проблем нет и с призывным ресурсом. Подготовку прошли более 16 тыс. армейцев.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Обстановка вокруг Республики Беларусь, к сожалению, не становится лучше. Градус напряженности все равно продолжает нарастать. Мы это видим по действиям руководства коллективного Запада, по той турбулентной бешеной милитаризации, увеличению объемов финансирования на военные нужды, закупке наступательного вооружения, концентрации и создании новых подразделений, особенно у наших соседей. Их агрессивная риторика в нашу сторону говорит о том, что мы, учитывая эти условия, должны адекватно реагировать и готовить свои Вооруженные Силы".

Следующий учебный год в ВС Беларуси - год боевого слаживания