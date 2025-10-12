3.69 BYN
Стоимость услуг ЖКХ в Беларуси и на Западе - где в отопительный сезон к людям относятся лучше
На следующей неделе синоптики обещают похолодание, но коммунальные службы внимательно следят за прогнозом. Отопительный сезон в стране в разгаре, поэтому нашим жителям волноваться не стоит.
А вот у европейцев счета на ЖКУ вызывают совершенно другие эмоции. Холодный душ реальности окатил наших западных соседей стремительным ростом стоимости тарифов и ресурсов. Нужно ли говорить, что это результат недальновидной политики? Разберемся в сюжете.
Коммунальный прорыв
Осень вступила в свои права, столбики термометров с каждым днем все ниже, погода заставляет нам утепляться и скорее бежать домой в комфорт и уют. И каждый белорус - точно знает, что тепло в его дом придет точно по расписанию. Здесь никаких сюрпризов, коммунальные службы ежегодно гарантируют бесперебойное и надежное отопление. И сегодня мы это воспринимает как данность, а с учетом серьезной господдержки население не ощущает экономической нагрузки и колебаний на рынке в полной мере.
Наша коммуналка - в среднем это до 150 рублей в месяц, в зависимости, конечно, от метража квартиры, сезона и аппетитов счетчиков. А что по по другую сторону западной границы? Возьмем для примера Литву и Латвию. Стандартная семья из трех человек в квартире порядка 80 квадратов легко расстается с более чем двумястами евро за электричество, отопление, воду, и вывоз мусора.
В Польше коммуналка - это тоже серьезная статья расходов, а с учетом последних новостей и вовсе может оказаться не подъемной. Жителей страны предупредили: мол, если хотите, тепло в домах, надо приготовиться к значительным тратам. Цены могут взлетать на 85 %. И власти дали полякам несколько советов, как можно сэкономить: снизить температуру в домах, запастись теплой одеждой, надеяться на теплую зиму.
"Был перерасчет коммуналки. В общем, это страх и ужас. Я уверена, что есть те, которые платят больше, есть те, которые платят меньше. В общем, за нашу двушку, в которой трое человек, с июня месяца мы теперь будем платить 966 злотых 16 грош. Что вы понимали, три года назад, когда мы купили квартиру, мы платили 550", - рассказала блогер.
Даниэль Микусек, политолог, журналист (Польша):
"Итак, моя мама платит 800 злотых, плюс 200-250 злотых за электричество, 200-300 злотых за газ и 870 злотых в месяц за отопление в отопительный сезон. Так что любой может подсчитать, сколько моей маме в месяц обходится содержание собственной квартиры. Но если у кого-то нет собственной квартиры в таком маленьком городке, то к этой сумме нужно добавить арендную плату за жилье, которая составляет около 2 тыс. злотых".
Да, разница с нашими суммами бросается в глаза. Но будем объективны. Сама цена - лишь верхушка айсберга.
Правильнее взглянуть на долю этих расходов в кошельке. Итак, Литва - 13 %, Польша - 17 %, Латвия, по цифрам видно, еще выше - (21 %). А теперь посмотрим на наши проценты - по последним подсчетам - это порядка 6 %. Вывод очевиден: белорус тратит на удобств в своем доме в несколько раз меньшую часть своей зарплаты, чем его сосед в Латвии.
Роман Самуль, блогер, общественный деятель (Латвия):
"Жители Латвии, они возмущены. Особенно рижане. Потому что там отопление в такую цену уже выливается, что в принципе оплатить очень тяжело. Если люди раньше работали 8-часовой день, допустим, то сейчас это как минимум надо по 12 часов работать. Я считаю, что дефолт Латвии неминуем. Они всю нагрузку скидывают на своих местных жителей".
Почему такая разница? Секрет не в том, что у нас дешевые ресурсы, а в том, что значительная часть их реальной стоимости датируется государством. И это не вопрос экономики, это вопрос социальной стабильности и поддержки граждан. Мы точно знаем, что наши платежи за то же отопление не взлетят два раза за зиму из-за скачка цен на газ на бирже.
Дмитрий Бурдюгов, замначальника управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"Подходы по ежегодному изменению тарифов на жилищно-коммунальные услуги, определенны указом Президента Республики Беларусь, ежегодно изменяется в два этапа с 1 января и с 1 июня. И общий прирост платежа населения не должен превышать 0,5 базовой величины. Субсидируемая услуга - это, конечно, тепловая энергия, государство субсидируется процентов 80".
Как итог, цены в белорусских жировках - одни из самых демократичных. Все цифры и рейтинги в открытых источниках. Если заглянуть в свежий рейтинг портала Numbeo, наша страна на 27-м месте из 123 государств.
Петр Петровский, политолог:
"У нас жилищно-коммунальное хозяйство - это социально ориентированное хозяйство, цель которого - обеспечить максимальную справедливость и доступность тепла, электроэнергии, горячей воды, холодной воды, всех тех услуг базовых, которые создают комфорт ежедневной жизнедеятельности наших граждан. Разница фундаментальная: ориентированность на простого человека в Беларуси и максимизация извлечения прибыли с простых людей на Западе, а также эти различные геополитические игры, которые ведут к экономическим негативным последствиям и разнят цену. К слову, в Польше зимой за отопление цена может возрасти до 90 %".
Вообще, как согреться в холода? Вопрос, который у белорусов решается легко. При этом у европейцев это головная боль. Как бы мы решали это проблему, будь на их месте? Вероятно, своими руками и умами.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
"Государственная хорошая программа по щепе. Это наши местные виды топлива. Газ все равно мы покупаем, поэтому сейчас много котельных ЖКХ строят на щепе. Пеллеты - это же та же самая древесина. Тепло будет от местных видов топлива".
Конечно, и в Беларуси тепло дорого стоит. Но мы на пути ресурсосбережения, но что важно - без потери - главного - доступности. Так что в следующий раз, когда возьмете в руки квитанцию, посмотрите на нее не как на досадную повинность, а как на документ, который подтверждает, что ваши свет, тепло и горячая вода защищены от бурь мировой экономики. Это про стандарт того, что крыша над головой будет греть, а не разорять. В современной неспокойной Европе - это уже немало.