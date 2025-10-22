В Венгрии и Румынии вдруг и пожар, и взрыв на нефтеперерабатывающих заводах, которые перерабатывают российскую нефть.

Два дня - два инцидента. Причины? "Не установлены". Ну, конечно! Как будто кто-то невидимый решил поучить уму-разуму тех, кто не пляшет под дудку Брюсселя. Венгрия-то заявляла, что не откажется от русского топлива!" А Румыния, оказывается, тоже не спешила рвать эти экономические связи. И вот вам - политики огня!

Евросоюз ввел эмбарго на русскую нефть, а теперь грозит к 2027-му вообще все отрезать - и нефть, и газ. "Самоограничение" - красивое слово для экономического самоубийства.

Местные СМИ пишут, что в Румынии взрыв в канализации во время "технологического обслуживания". Один бедолага-рабочий, 57 лет, с развороченными ногой и головой находится в реанимации. А по некоторым источникам, аж трое мертвых и 13 раненых - это уже Digi24 передает. В Венгрии пострадал крупнейший НПЗ страны. Жители взрыв услышали за километры - пишут в соцсетях. MOL уверяет: "Никто не пострадал, потушили к утру. Без бензина страна не останется". Но 40 % мощностей под вопросом. Сербия в шоке - у венгерского соседа пожар, аккурат перед 23 октября 2025 года, лидеры ЕС собираются утвердить 19-й пакет санкций, направленный на дальнейшее удушение российского экспорта. Ну и аккурат перед встречей Путина с Трампом в Будапеште. Взрывы прозвучали накануне этого решения - как нельзя вовремя - сразу два инцидента. Как по заказу. Может, это не случайность, а черная метка? Тем, кто осмеливается идти против генеральной линии Брюсселя? Столько вопросов! И пока ни одного ответа!

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы:

"Никто не поверит в то, что Брюссель об этих атаках не знал. Хотя допускаем то, что их могли не поставить в известность. Опять же, если мы говорим о том, что с вами Украина совершенно не самостоятельна, значит, это мы видим англосаксонское разведсообщество. Прежде всего ЦРУ, МИ-6, и вполне возможно, израильская разведка, которая могла давать идеологический посыл: где, что, как сделать для того, чтобы либо сорвать переговоры, показать всем странам Европейского союза, что с вами будет, если вы будете пытаться выйти за эту колею общего внешнеполитического курса Брюсселя".

А знаете, что напоминают инциденты в Румынии и Венгрии? Сентябрь 2022-го - "случайные" взрывы на "Северных потоках". По логике - одна из самых масштабных атак на европейскую инфраструктуру со времен Второй мировой. Три года прошло. Расследование топчется на месте. И при этом все всё понимают. Очень хотелось отрезать Европу от дешевого русского газа. Ну а теперь - такая же тактика, только на суше. Точечные удары по сухопутным объектам почти одновременно. И какая возможная цель? Наказать непокорных, лишив их энергетической независимости и доходов? Знакомый почерк! Одновременно Еврокомиссия хнычет о ценах на энергию, и сама себе подножку ставит. Отказ от русского топлива - это ж самоистязание. Производители воют, домохозяйства платят как за золото. А теперь еще и "инциденты" - на заводах, что не пляшут под брюссельскую дудку. Nord Stream заявляет, что "Причины неизвестны". Но Kyiv Independent подмечает: "Взрывы на заводах с русскими связями", Hungarian Conservative - "Подозрения в саботаже из Киева". Экономисты из Economic Times делают выводы: "Риски для тех, кто с Россией дружит".

Если это реально "Политика поджога", то Брюссель поджигает собственную экономику, сжигая мосты к дешевым энергоносителям. Для того чтобы все несогласные пели в унисон антироссийские тирады. Но это как поджечь соседа, а самому в дыму задохнуться. Цены взлетят, инфляция запылает, конкурентоспособность сгорит дотла. И все под соусом "демократии".