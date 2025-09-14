Стратегия одна - защита: учения "Запад-2025" - это не просто тренировка и обучение войск, а оборона

Сегодня вопрос стоит совершенно в другой плоскости - не допустить, предотвратить силовое столкновение, что сделать непросто. На авансцену современных противоборств вышло немало новых действующих лиц - это иррегулярные формирования, международные террористические сети, подразделения спецслужб, легионы наемников.

Разговаривать с ними на классическом армейском языке малопродуктивно. Потому и приходится военным развиваться сразу по нескольким направлениям, учитывая при этом провокационную политическую и настоящую боевую медиареальность. Об особенностях стратегических учений "Запад-2025" - в проекте "Диспозиция".

Похоже, крыша поехала у некоторых политиков стран НАТО. Слово "запад" в контексте белорусско-российских учений окончательно обрело некий мифический смысл. Его опасаются, им прикрываются, его вынесли на трибуны парламентов. Польша полностью закрыла границу с Беларусью. Объясняется беспрецедентный шаг маневрами "Запад-2025".

Бывший глава польского режима Анджей Дуда подчеркнул: одна из целей учений - Сувалкский коридор. Осведомленный дальше некуда политик даже не понял, в какое комичное положение себя поставил, повторяя как мантру тезисы об этом перешейке. Это заметили и высмеяли в соцсетях даже рядовые поляки. Еще месяц назад, предвосхищая подобные обвинения, Президент Беларуси Александр Лукашенко выбил почву из-под ног провокаторов.

"Я вам публично сказал, что, отводя войска (это было мое распоряжение) вглубь страны, мы преследовали одну цель - не дать вам возможности нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Это глупость полная. Мы всем доказали, что не собираемся нападать и что учения будем проводить в центре, в глубине Беларуси, чтобы вам не дать повода и дальше нас упрекать в том, что мы собираемся нападать, как минимум, на страны восточного Евросоюза. Это главное", - рассказал Александр Лукашенко.

Инцидент с беспилотниками над Польшей многие эксперты считают намеренно упущенной Варшавой возможностью стабилизировать ситуацию. Упорное молчание соседей о взаимодействии польских, литовских и белорусских военных в ходе недавних событий ярко говорит о бенефициарах эскалации напряженности.

Но ладно, если бы на повышение градуса играли нелепые обвинения, игнорирование протянутой руки, созывы Совбеза и заявления Урсулы фон дер Ляйен в сторону забора с колючей проволокой - это дело привычное. А сугубо военная реакция на учения "Запад-2025" носит довольно опасный характер. Размах якобы контрмер поражает. Литва проводит учение "Гром Перуна", где задействовали 16 тыс. военнослужащих. Латвия и партнеры выставили на маневрах "Намейс" 12 тыс. бойцов. Польша проводит самые масштабные учения года "Железный защитник - 25". В строю - 34 тыс. воинов.

Впервые непосредственно у Беларуси под боком сконцентрировано более 60 тыс. готовых к немедленным боевым действиям военнослужащих НАТО - это больше, чем бойцов во всей белорусской армии, а на учениях "Запад" вообще в несколько раз меньше военных.

Появляется вопрос: кто на что должен отвечать и реагировать? Происходящее можно назвать тренировкой по сосредоточению войск НАТО под медиаприкрытием. Тут уже не о гибридных моделях идет речь, но этот вариант просчитан.

"Нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы все утихомиривали, всех успокаивали - не отвечайте на провокации и прочее, а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. История многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого - современные учения. Мы не нацеливаем свои ракеты на сопредельные государства, наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории и прочее. Мы готовимся защищать свою землю", - отметил Президент Беларуси.

Защита своей земли - такова философия и учений "Запад-2025". Военные отрабатывают вопросы отражения удара с воздуха, ведут оборонительные бои. Если идут в атаку, то прежде всего - для разгрома вклинившегося на нашу территорию неприятеля и создания условий для восстановления территориальной целостности государства. Успокоительная тональность маневров не предполагает послаблений для самих войск. В основе розыгрышей эпизодов лежат различные варианты действий, некоторые смоделированы на основе анализа специальной операции в Украине. Отработают военные и алгоритмы противодействия тем системам подавления, которые, возможно, были использованы недавно против дронов, залетевших в Польшу.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

"Мы планируем рассматривать и наращивать вопросы, используя роботизированные системы, искусственный интеллект для координации действий, средств огневого поражения, радиоэлектронной борьбы и действия подразделений на поле боя. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не угрожаем третьим странам и стремимся отработать вопросы в рамках подготовки своих Вооруженных Сил совместно с войсками союзников. Вместе с тем мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ, и готовы отреагировать на любые провокации, которые возникнут в ходе проведения учений "Запад-2025".

В ходе оборонительных действий важным станет не только приобретение знаний и навыков. О некоторых, возможно, придется забыть. Тягучие клинчи противостояния сторон не предусмотрены, они устарели. Оппонента для войск Союзного государства выбрали последние противоборства - это обученный, хорошо оснащенный эвентуальный противник, который не обязательно проиграет. Оперирует он в том числе диверсионно-разведывательными группами.

События разворачиваются на различных полигонах Беларуси и России, однако все сшиты единым замыслом. Зенитные ракетные комплексы, артиллерия, танки, самолеты, вертолеты, техника сил спецопераций, инженерных войск, РЭБ, связи - впервые в ходе подобных учений действия тонко просчитываются вплоть до одиночных орудий. Работают разнородные подразделения автономно, однако каждый шаг согласовывают в режиме онлайн, комбинируя средства поражения.