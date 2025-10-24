Свыше 190 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала 2025 года

"Я приехал из Германии и влюбился в Беларусь. Могу сказать, что ваша страна - лучшая в Европе. Я был здесь 3 недели и не впервые. Сервис везде на высшем уровне. Я надеюсь, что когда-нибудь Германия будет чистой и свободной от пропаганды Сороса, от навязывания ЛГБТ. Это чистый сатанизм. Они хотят разрушить наши семьи, чтобы люди потеряли свою идентичность, - рассказал Марк Клайнерт, турист (Германия). - Мне очень понравилось в Беларуси то, что здесь есть ценность семьи и традиций. То, что ваша молодежь не подвержена американской пропаганде. Я с удовольствием жил бы в Минске!"