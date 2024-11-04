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Талонная система 90-х: женщинам предлагали носить три пары колготок целых полгода
В 1990 и 1991 годах на дефицитные товары выдают книжки со специальными талонами - визитные карточки покупателя. Внутри персональная фотография, номер и серия паспорта и адрес прописки. На ребенка отдельный вкладыш. Телевизор, холодильник, мотоцикл - по штуке на семью.
Были и временные нормы. К примеру, женщинам предлагали носить три пары колготок целых полгода. Также выделяется по одной паре туфель, сапог и полуботинок в год. Отоварить карточки можно строго в определенном магазине.
Крупные магазины, вроде универмага "Беларусь" или ГУМа, ЦУМа, покупатели берут штурмом. Перед открытием у дверей выстраивается огромная толпа.
Леонид Анфимов, начальник главного управления по экономике и планированию Мингорисполкома (1991-1993 гг.), первый заместитель генерального секретаря СНГ:
"Дефицит не только по продовольственной группе товаров возник, карточки вводили и для покупки товаров потребительского спроса промышленной группы: на обувь для детишек, на другие товары. Поэтому говорить о том, что только в каком-то определенном регионе возник этот товарный дефицит, нельзя. Он был везде. Я находил у себя карточки из Архангельска, из Ростова-на-Дону, Зеленограда, Ленинграда. Весь Советский Союз оказался в такой ситуации".
Средняя зарплата в БССР в 1991-м составляла 541 рубль. Самую высокую начисляли в сфере строительства - 662 рубля в месяц, самую низкую (370 рублей) - в сферах услуг и бытового обслуживания.
Для сравнения: простая школьная форма стоила 123 рубля, а мужской костюм - примерно 363 рубля.
В мире глобального капитала неофициальное мерило покупательской способности - индекс бигмака. В 1991 году в СССР его эквивалентом становится бутылка водки. У таксистов она стоит 35 рублей. Покупая ее, пытаются сохранить сбережения. Водку меняют на другие товары.
Валерий Цапков, писатель, в начале 90-х предприниматель:
"Объективный процесс, потому что в условиях, когда деньги обесцениваются буквально каждый день, что не обесценивается? Понятно, что золото не обесценится. А у кого оно есть? Вот эта бутылка водки, которую ты купил за столько-то рублей, она ведь через неделю будет дороже, то есть это классика в функции денег".
"Зачем вы пришли в магазин?" - спрашивает журналист в магазине в 90-е. "Купить что-нибудь. Ну, что будет, то и купить", - отвечает покупатель.
Другой мужчина говорит, что пришел за покупками. "Визитка есть, а товаров нет", - отмечает он.
Сегодня мы живем в эпоху продуктового изобилия, когда сортов одного сыра - сотни. На весь на Минск в начале 90-х приходится всего 5-6 крупных универмагов. Современные гипермаркеты начнут строить только в середине 90-х. В 1991-м приходится бегать по магазинам в поисках даже обычной курятины. Полки магазинов пустуют. Если что-то появляется, мгновенно выстраивается очередь. Увидел ее, становись и только потом спрашивай, за чем. Принцип шопинга начала 90-х. Товар зачастую выдают не более двух штук в одни руки.
"В данном случае ввести талонную систему как на сахар. Никакого позора в этом нет", - высказала свое мнение женщина в очереди.
Другая поддержала и высказалась за талоны. "Конечно, в данном случае да. Зачем мне стоять в очереди два часа, если я буду использовать талоны", - сказала она.
Участник забастовки 1991 года, старший мастер производственного управления Минского электротехнического завода им. Козлова (1991-1993 гг.) Петр Борисов вспоминает, что разговаривал тогда с некоторыми женщинами, работающими на заводе. Они говорили, что выручали выращенные на участке помидоры, огурцы, картошка, поскольку был дефицит. "И как-то она сказала: "Я бы не знала, что делать, если бы не это подсобное хозяйство". Такими были слова работницы завода.
О том, с чего начинала Беларусь, когда в 1991 году стала самостоятельным государством, как молодая страна наводила порядок на своей земле и набиралась сил для рывка вперед, как год за годом приобретала современный облик, а ее продукция становилась брендом с мировым именем - смотрите в проекте "Время выбрало нас".
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