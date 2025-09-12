Таможенники Беларуси готовы к увеличению транспортных потоков на литовском и латвийском направлениях

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c2eb56e-8e1a-4e10-967e-4f346c63aee2/conversions/2bf68648-5fe5-458a-872c-66856a14f627-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c2eb56e-8e1a-4e10-967e-4f346c63aee2/conversions/2bf68648-5fe5-458a-872c-66856a14f627-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c2eb56e-8e1a-4e10-967e-4f346c63aee2/conversions/2bf68648-5fe5-458a-872c-66856a14f627-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c2eb56e-8e1a-4e10-967e-4f346c63aee2/conversions/2bf68648-5fe5-458a-872c-66856a14f627-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Белорусская сторона готова к увеличению потоков транспортных средств на литовском и латвийском направлениях на фоне полного закрытия Польшей границы с Беларусью. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу ГТК.

"Белорусские таможенники готовы к увеличению потоков транспортных средств на литовском и латвийском направлениях в случае переориентации на данные участки границы движения с польского направления. В пунктах пропуска "Каменный Лог", "Бенякони", "Григоровщина" усилены смены и обеспечена готовность к оформлению максимального количества транспорта", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время на литовской границе выезда в сопредельную страну ожидают в общей сложности 740 грузовиков, более 400 легковых автомобилей. "Это стандартная для последнего времени ситуация по количеству транспортных средств в очереди. Литовская сторона за последние сутки выполнила нормы на 20 % по грузовому движению и на 50 % - по легковому", - добавили в ГТК.