Таможенники Беларуси готовы к увеличению транспортных потоков на литовском и латвийском направлениях
Белорусская сторона готова к увеличению потоков транспортных средств на литовском и латвийском направлениях на фоне полного закрытия Польшей границы с Беларусью. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу ГТК.
"Белорусские таможенники готовы к увеличению потоков транспортных средств на литовском и латвийском направлениях в случае переориентации на данные участки границы движения с польского направления. В пунктах пропуска "Каменный Лог", "Бенякони", "Григоровщина" усилены смены и обеспечена готовность к оформлению максимального количества транспорта", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время на литовской границе выезда в сопредельную страну ожидают в общей сложности 740 грузовиков, более 400 легковых автомобилей. "Это стандартная для последнего времени ситуация по количеству транспортных средств в очереди. Литовская сторона за последние сутки выполнила нормы на 20 % по грузовому движению и на 50 % - по легковому", - добавили в ГТК.
На латвийском направлении в настоящее время очереди отсутствуют. "Продолжаем мониторить ситуацию на границе", - проинформировали в ведомстве.