Тайны "Брюссельского двора", или Коррумпированная евробюрократия - в "Понятной политике"
Автор:Редакция news.by
Имидж и законы ничто, деньги - все. Евромафия в Брюсселе или почему распил и коррупция поразили даже верхние эшелоны власти. Как продают подряды за отдых и как отмазывают за миллиардные аферы.
Сплошное кумовство в "цитадели демократии".
