Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

Тайны "Брюссельского двора", или Коррумпированная евробюрократия - в "Понятной политике"

Имидж и законы ничто, деньги - все. Евромафия в Брюсселе или почему распил и коррупция поразили даже верхние эшелоны власти. Как продают подряды за отдых и как отмазывают за миллиардные аферы.

Сплошное кумовство в "цитадели демократии".

Смотрите "Понятную политику в понедельник, 11 августа, после "Панорамы", а также на нашем сайте news.by и на мультимедийном портале VIDEOBEL.

Понятная политикаБрюссель