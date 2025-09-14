Тему будущего Беларуси обсудили на диалоговой площадке акции "Беларусь адзіная" в Кобрине

Брестский регион присоединился к республиканской акции "Беларусь адзіная". На диалоговой площадке в Кобрине было собрано около 650 человек - это работники предприятий, представители бизнеса, студенты.

Звучали вопросы о духовности и сохранении исторической памяти, экономике и молодежной политике, также обсудили будущее страны и роль молодежи в нем.

"На мероприятии "Беларусь единая" в 2025 году выбрана тема будущего, потому что это внутренний запрос нашего белорусского общества. Белорусы хотят видеть образы будущего, то есть куда будет двигаться страна в этих непростых условиях. Наша задача в таком формате провести не просто монолог, а диалог. Показать наше видение белоруской экономики, политики, безопасности".