Тему будущего Беларуси обсудили на диалоговой площадке акции "Беларусь адзіная" в Кобрине
Брестский регион присоединился к республиканской акции "Беларусь адзіная". На диалоговой площадке в Кобрине было собрано около 650 человек - это работники предприятий, представители бизнеса, студенты.
Звучали вопросы о духовности и сохранении исторической памяти, экономике и молодежной политике, также обсудили будущее страны и роль молодежи в нем.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
"На мероприятии "Беларусь единая" в 2025 году выбрана тема будущего, потому что это внутренний запрос нашего белорусского общества. Белорусы хотят видеть образы будущего, то есть куда будет двигаться страна в этих непростых условиях. Наша задача в таком формате провести не просто монолог, а диалог. Показать наше видение белоруской экономики, политики, безопасности".
Участники акции посетили выставку. Проекты и инновационные разработки представили молодые белорусы Брестской области.