Тепло по карману каждому: как в Беларуси сохраняют доступные цены на отопление

Жилищный фонд Беларуси каждый отопительный сезон встречает во всеоружии: профилактический ремонт и испытание оборудования котельных, замена трубопроводов, промывка сетей, утепление зданий. А еще в стране заботятся о том, чтобы тепло было по карману каждому. Что для этого делается, рассказали в проекте "На контроле Президента".

"В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду КГК проводит мониторинг, обследует объекты, котельные, теплотрассы. Выявляет недостатки, направляет рекомендации, - обозначил начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Минской области Сергей Александров. - Есть такое понятие - "потеря тепла", мы тоже это контролируем. Если нарушена теплоизоляция, даем рекомендации по устранению".

Тепло - удовольствие не из дешевых. Поэтому снижение его себестоимости и бережное отношение - важнейшая задача.

Наша страна традиционно обеспечивает централизованное отопление жилфонда и соцобъектов, поддерживает доступные цены на газ и тепло, что помогает миллионам белорусов проводить холодный период в тепле и комфорте. Сегодня мы это воспринимаем как данность, а с учетом серьезной господдержки население не ощущает экономической нагрузки и колебаний на рынке в полной мере.

Сегодня белорусы возмещают лишь около 20 % затрат на потребляемую тепловую энергию, остальные - покрываются бюджетом. Это один из наших социальных стандартов.

Вячеслав Батура, первый заместитель гендиректора, главный инженер Минского ЖКХ:

"У нас в соответствии с действующим законодательством температура горячей воды в квартирах должны быть не меньше 50 градусов, а температура в жилых помещениях - не менее 18 и не более 24 градусов".

И за этими параметрами строго следят. Но конечно, такие условия созданы не везде. В мире не мало примеров, когда каждый житель обогревается в одиночку. В Великобритании, Франции, Японии, Германии и в ряде другие стран такого понятия как центральное отопление просто не существует.

Тем не менее, для любого государства энергосбережение - необходимость. Даже страны, богатые своими ресурсами, идут по этому пути. Беларусь, как и большинство, вынуждена рационально использовать каждый киловатт и каждую тонну топлива. И нет, не за счет уменьшения подачи тепла, ставка делается на другие рациональные меры. Выгодное дело - электроэнергия.

"Правильно сделали ставку на то, чтобы людям предложить электричество. И цены удобоваримые. Даже дешевле, говорят люди, чем газовое отопление. Но мы где-то там не дотягиваем по сетям, надо увеличивать сети. Грубо говоря, чтобы этот провод шел прямо до дома человека. Надо помогать нашим людям. Для чего ж мы и живем, и работаем - чтобы помочь людям", - обозначил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Термореновация старого фонда, применение передовых стройматериалов при возведении зданий и энергоэффективное оборудование - все это помогает укреплять нашу энергетическую безопасность. А еще важно использование местных видов топлива.

Внедрение местных видов топлива выгодно со всех сторон. Мы не только используем отечественный ресурс, но и сами разрабатываем оборудование под него. Один из наглядных примеров - котельная реабилитационного центра Днепр. Здесь к зиме подготовились основательно.

Юрий Афанасьев, руководитель Могилевского городского коммунального УП "Теплоэнергетик":

"В этом году по программе комфортное жилье была предусмотрена модернизация с установкой двух пеллетных котлов по 900 КВт. И на сегодняшний день они находятся в работе. Это другой вид топлива по энергетической составляющей - он эффективней и зольность намного меньше. Мы просчитывали и планируем, что цена гигакалории снизится".

Чтобы сохранить тепло, нужен капитальный подход: замена окон, обновление крыши и так далее. И это тоже потом положительно сказывается на суммах в жировках.