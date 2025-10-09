3.69 BYN
Тепло по расписанию - из чего состоит подготовка к отопительному сезону в Беларуси
С появлением на термометрах однозначных температур батареи в наших домах, офисах, школах, больницах, на предприятиях начинают наполняться теплом. Но мало кто задумывается, что для работников профильных служб это настоящий экзамен. Подготовка к очередному отопительному сезону - трудоемкий процесс, но цикличный. Как он проходит в Беларуси, рассказали в проекте "На контроле Президента".
Традиционно первые работы стартуют сразу же после того, как жар перестают подавать в радиаторы отопления. И на все про все у специалистов несколько месяцев. Результат всех мероприятий - паспорт готовности. Но чтобы получить бумажное подтверждение, эту готовность нужно продемонстрировать на деле. Главное - сделать все на совесть, тогда зима в наши дома нечаянно уж точно не нагрянет.
Сергей Коновалов, заместитель главного инженера Госэнергогазнадзора:
"По стране на момент окончания подготовки к отопительному периоду (30 сентября) были получены паспорта готовности в объеме 28323 - это по потребителям, и 10415 - это по теплоисточникам, что составляет 100 %".
А это значит, что специалисты гарантируют бесперебойную работу оборудования и подачу тепла в каждый дом без проволочек.
Вообще жилищный фонд страны каждый отопительный сезон встречает во всеоружии: профилактический ремонт и испытание оборудования котельных, замена трубопроводов, промывка сетей, утепление зданий. И всю эту работу проверят не единожды различные службы, ведь на кону комфорт белорусов, к которому мы так привыкли.
К тщательной проверке подключаются и специалисты КГК. В маршруте инспекторов десятки точек по всей стране.
Владимир Бондарь, замначальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску КГК Беларуси:
"Мы не первый год проводим эти контрольные мероприятия и все те недостатки, которые мы выявляли в предыдущие годы, в Минске оперативно решаются, проблемы устраняются. В целом динамика по Минску положительная, по областям - тоже, местные органы власти реагируют оперативно".
Контроль нужен не для галочки, а ради тепла в каждой квартире. И здесь важен комплексный подход. В маршрутном листе контролеров - и дома на стадии капремонта. В столице в этом году под него попали 186 многоэтажек.
Подготовка к отопительному сезону - задача государственной важности. Нарушения хоть и фиксировались, но для того чтобы наказать, а оперативно устранить. Работа сообща, на общее благо - вот главное, чему привержены белорусы. Благодаря этому и тепло в нашу страну приходит по расписанию.