Тепло по расписанию - из чего состоит подготовка к отопительному сезону в Беларуси

С появлением на термометрах однозначных температур батареи в наших домах, офисах, школах, больницах, на предприятиях начинают наполняться теплом. Но мало кто задумывается, что для работников профильных служб это настоящий экзамен. Подготовка к очередному отопительному сезону - трудоемкий процесс, но цикличный. Как он проходит в Беларуси, рассказали в проекте "На контроле Президента".

Традиционно первые работы стартуют сразу же после того, как жар перестают подавать в радиаторы отопления. И на все про все у специалистов несколько месяцев. Результат всех мероприятий - паспорт готовности. Но чтобы получить бумажное подтверждение, эту готовность нужно продемонстрировать на деле. Главное - сделать все на совесть, тогда зима в наши дома нечаянно уж точно не нагрянет.

Сергей Коновалов, заместитель главного инженера Госэнергогазнадзора:

"По стране на момент окончания подготовки к отопительному периоду (30 сентября) были получены паспорта готовности в объеме 28323 - это по потребителям, и 10415 - это по теплоисточникам, что составляет 100 %".

А это значит, что специалисты гарантируют бесперебойную работу оборудования и подачу тепла в каждый дом без проволочек.

Вообще жилищный фонд страны каждый отопительный сезон встречает во всеоружии: профилактический ремонт и испытание оборудования котельных, замена трубопроводов, промывка сетей, утепление зданий. И всю эту работу проверят не единожды различные службы, ведь на кону комфорт белорусов, к которому мы так привыкли.

К тщательной проверке подключаются и специалисты КГК. В маршруте инспекторов десятки точек по всей стране.

Владимир Бондарь, замначальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску КГК Беларуси:

"Мы не первый год проводим эти контрольные мероприятия и все те недостатки, которые мы выявляли в предыдущие годы, в Минске оперативно решаются, проблемы устраняются. В целом динамика по Минску положительная, по областям - тоже, местные органы власти реагируют оперативно".

Контроль нужен не для галочки, а ради тепла в каждой квартире. И здесь важен комплексный подход. В маршрутном листе контролеров - и дома на стадии капремонта. В столице в этом году под него попали 186 многоэтажек.