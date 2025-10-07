Торжественное принятие присяги: 36 иностранцев приняли белорусское гражданство

Торжественное принятие иностранцами белорусского гражданства прошло 7 октября в Минской городской ратуше. Более 30 человек из разных стран решили выбрать нашу страну страной для своей жизни и присягнули на верность родине.

Такой ритуал проходит в городской Ратуше, ведь это символ исторической памяти минчан, уже по традиции несколько раз в год такое торжество проходит именно здесь.

Обстановка максимально торжественная - все готовились к ритуалу, кому-то даже пришлось подучить русский и белорусский языки. Присягу принимали на русском языке.

Произнесли слова клятвы на верность Беларуси граждане Украины, Молдовы, Египта, Ирана, Турции, Туркменистана - всего 36 человек. Все они уже приносят пользу нашей стране и участвуют в ее налогообложении. Работают в разных сферах: в культуре, в торговле, в образовании.

Все они поклялись соблюдать Конституцию Беларуси, защищать наш суверенитет, уважать национальные традиции, соблюдать наши законы.

"Сегодня особый день моей жизни, я стал полноценным гражданином Республики Беларусь. Однажды у Петра I после его победоносных войн, когда было присвоено огромное количество народов, земель, когда он заявил, что правит великой империей, его спросили: "А кто такой русский?", он говорит: "Тот, кто любит Россию". То же самое я могу сказать про Беларусь и белорусов", - рассказал Владимир Левицкий из Украины.

