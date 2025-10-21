3.68 BYN
Трамп разочарован Зеленским и больше не верит его словам? Эксперт Коновалов прокомментировал
Трамп разочарован Зеленским и больше не верит его словам. Это отмечают эксперты. А вот страны ЕС вопреки реальному положению Украины на фронте продолжают снабжать Киев деньгами и оружием.
Иван Коновалов, военный эксперт, журналист (Россия):
"Трамп понял, что, зная реальную историю, и то, что российские войска продвигаются каждый день, освобождают новые территории, новые населенные пункты, в итоге вспылил в понятной истории, что ему надоело слушать этот бред, который на самом деле европейские коллеги Зеленского слушают с удовольствием, хотя тоже знают, что на самом деле происходит. От тех же американцев. Но, тем не менее, в своем русофобском угаре они готовы слушать от Зеленского все что угодно. Лишь бы им казалось, что киевские нацисты не проиграли".