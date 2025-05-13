Трогательный разговор-воспоминание - презентация книги "Наш Президент" прошла в Шклове

Теплый и трогательный разговор-воспоминание сегодня в Шклове. Место, где начинался не только личный путь, но и развитие белорусского современного государства. Здесь по просьбе земляков Александра Лукашенко прошла презентация книги "Наш Президент", которая стала уже бестселлером . В зрительном зале настоящий аншлаг. Пропустить жители Шклова событие не могли, ведь это и их персональная история.

Книга - документально-биографический очерк о первом Президенте Беларуси. Его называют "политиком от народа", "самым народным Президентом", "Батькой". А вот каким Александра Лукашенко знают на его малой родине.

Чего они не знают об Александре Лукашенко. Это ведь земляки. Дом к дому. С кем-то в одном классе, с кем-то вместе ходили на танцы, работали в поле. Есть бывшие коллеги и однопартийцы. Да и сегодня жизнь знаменитого земляка - как на ладони, знают, чем занят, куда направился с визитом, и кто у него в гостях. Встреча в Шкловском доме культуры - больше чем просто презентация книги!

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Виктор Петаков работал дояром в совхозе "Городец". Именно это хозяйство в 33 года возглавил Александр Лукашенко. Кто-то скажет, слишком молод! Но это с его приходом село расцвело!

Василий Исаков, экс-руководитель колхоза "Днепровский" (ныне ОАО "Александрийское":

"Деревня Александрия тогда была такая неухоженная, обыкновенная деревушка. Начали мы с дорог, потому что подъездов не было. Сообщались мы только железной дорогой. Потом жилье. Второй вопрос - это жилье. Потом подвели газ. В общем, начали благоустройство своего населенного пункта. И вот в данный момент, в каком она состоянии сейчас - это как небо и земля. И это все благодаря, конечно, Александру Лукашенко".

Такой подход, пройдут годы, Александр Лукашенко перенесет на всю страну. В основе - интересы людей. Которых, как окажется, он не забывает.

"Когда мы встречали его в нашем храме, когда он остановился, когда я его поздравила с праздником, когда он мне сделал комплимент, сказал, что ты не меняешься", - вспомнила женщина.

"Я приехал в совхоз выписать кирпича, - вспоминает мужчина. - Там мы и разговорились. Удивительной информированности и доброты человек. Когда очередь у него скопилась перед кабинетом, он из длинной очереди выделил одну женщину, которой нужно было дрова привезти. А остальным говорит: "Сейчас, минутку". Я поразился. Как это такое возможно? В первую очередь, женщине старенькой. Ну, чего не гордиться таким человеком?"

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"Кто если не я?" - вспоминают земляки, часто в начале политической карьеры, говорил Александра Лукашенко. К тому моменту свои уже знали, что на него можно положиться!

Александр Булай, главный редактор областной газеты "Могилевские ведомости":

"Это такая своеобразная ретроспектива. 1994 год. Идут выборы. Кандидат в президенты ездит, встречается с людьми, отстаивает свою позицию. А "Могилевские ведомости" в то время были штабом. Реально спасал страну, потому что все валилось: закрывались заводы, росла безработица".

Первый Президент Беларуси родился в Копыси, это Оршанский район, но в Александрии - с детских лет. Это до сих пор место его силы. А еще теперь место встречи друзей.

Елена Пекерт, замдиректора РУП "Завод газетной бумаги":

"Республиканский праздник Купалья "Александрия собирает друзей" приобрел такие масштабы республиканского значения. А ведь когда-то мы начинали это все практически с нуля. И Александр Григорьевич, когда мы обустраивали площадку, когда мы готовили мероприятие, приходил. И тогда мы тоже просто общались".

Обложка - минимум 50 вариантов, уже распечатанных. Еще сотня электронных эскизов. 10 лет ушло от идеи создания такой книги до первой опубликованной. Ее от авторской группы и положили на стол Президенту в рабочем кабинете, рассказала Наталья Эйсмонт. Яркой реакции не последовало. Нужно знать Александра Лукашенко. Он прочитал. И дал только одно поручение - отдать книгу на независимую оценку. Людям из разных сфер. Журналист, который с Президентом много лет, депутат, директор предприятия, пенсионер. Уже с учетом их корректив и пожеланий дорабатывали книгу.

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Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Люди, которые посмелее в жизни своей, люди, которые могут так дерзнуть для того, чтобы семейную реликвию какую-то заиметь. Они начали обращаться к Президенту за автографами в эту книгу. Никому не отказал пока. Это тоже для нас очень важно".

Вера Костенко - человек не только в Шкловском районе, в области узнаваемый! Говорит, дома чемоданы заметок. Много о Президенте. Она заслуженный ветеран труда, бывший первый секретарь Шкловского райкома партии. Видела, как проходило становление Александра Лукашенко как Президента.

Вера Костенко, заслуженный ветеран труда, экс первый секретарь Шкловского райкома партии:

"Еще очень много воспоминаний у матери. Он из всех мест приносил книги, и у нас каждый вечер идут чтения. И когда первые шаги были президентства, у него был замысел построить библиотеку, и многие говорили, что в стране нет библиотек, а он тогда же первые годы назвал книгу "иконой жизни".

А еще Вере Костенко - 90! И она кладезь информации. На все у нее есть свое мнение! Съемочная группа "Первого информационного" готовит большой репортаж-интервью с Верой Феофановной. О нашем Президенте там тоже много.

Пока сохраним интригу. А вообще сегодня была не презентация, а душевная встреча. Разве что без чая. Много инсталлировали, улыбались. И помечали! Самый популярный вопрос к авторам: а что дальше, будет ли продолжение? Как знать. Может и эти истории - основа второй части. Запрос есть!

Валерий Семушкин, руководитель Шкловского военно-патриотического клуба "Поиск":

"Когда играли в футбол, мы 17 лет играли вместе в одной команде, не любил проигрывать. Президент играл в нападении".