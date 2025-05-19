"У немцев горела земля под ногами": как в годы ВОВ партизаны устраивали диверсии против фашистов

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Минск - город, который уже более полувека носит статус города - героя. Его столица Беларуси получила за всенародный подвиг и героическую оборону в годы Великой Отечественной войны. Город стал одним из 12 населенных пунктов бывшего СССР, которого удостоили высшего звания воинской доблести и чести.

Немецко-фашистским захватчикам в годы войны пришлось столкнуться с жестоким сопротивлением подпольного движения и партизанской борьбой.

Факт Такое движение не имеет до сих пор аналогов в мире. На территории Беларуси в годы ВОВ в рядах партизан насчитывались 374 тыс. человек, а в рядах подпольщиков - 70 тыс. Еще 400 тыс. человек составляли партизанские резервы.

Постоянная угроза нанесения ударов партизанами и подпольщиками деморализовала войска оккупантов, подрывала их боевой дух. В июле 1941 года на территории Беларуси действовали первые партизанские отряды. Появились они раньше, чем где-либо. Руководителями отрядов были Василий Корж, Тихон Бумажков, Федор Павловский.

Первая группа минского подполья - это люди, которые сплотились стихийно и организовались самостоятельно. Они не знали основ конспиративной работы. К рискованной борьбе их привела ненависть к врагу.

Вячеслав Данилович, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16beebc6-8b34-419b-94b4-9c61e16df33f/conversions/d40e4b4c-ad4e-431b-b7a9-c4148989a31b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16beebc6-8b34-419b-94b4-9c61e16df33f/conversions/d40e4b4c-ad4e-431b-b7a9-c4148989a31b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16beebc6-8b34-419b-94b4-9c61e16df33f/conversions/d40e4b4c-ad4e-431b-b7a9-c4148989a31b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16beebc6-8b34-419b-94b4-9c61e16df33f/conversions/d40e4b4c-ad4e-431b-b7a9-c4148989a31b-xl-___webp_1920.webp 1920w Вячеслав Данилович, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук

Вячеслав Данилович:

"Самое масштабное подпольное движение было Минске. На территории города находились более 9 тыс. подпольщиков, которые совершили 1,5 тыс. диверсий за годы оккупации. То есть фактически каждый день в Минске устраивалась диверсия против немцев. У них действительно горела земля под ногами".

Улица Энгельса в Минске во время оккупации именовалась как "театр Штрассе". В ночь на 22 сентября 1943 года там прогремел взрыв - произошла ликвидация гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе. Для этого партизаны и подпольщики специально спланировали и выполнили беспрецедентную операцию "Возмездие".

В Минской области грозным очагом сопротивления стала партизанская бригада "Разгром". Народные мстители действовали сразу в трех районах - Борисовском, Червенском и Смолевичском. Урочище Стриево стало местом последней дислокации партизан. В распоряжении бригады в лесном массиве был госпиталь, типография, школа сержантов и оружейная мастерская.

Партизанский мемориал "Разгром" в урочище Стриево news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5693db3c-d772-40f0-a9b2-7685ac5ed008/conversions/4f23f3e3-9877-48cc-ba6f-b820eb3a189d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5693db3c-d772-40f0-a9b2-7685ac5ed008/conversions/4f23f3e3-9877-48cc-ba6f-b820eb3a189d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5693db3c-d772-40f0-a9b2-7685ac5ed008/conversions/4f23f3e3-9877-48cc-ba6f-b820eb3a189d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5693db3c-d772-40f0-a9b2-7685ac5ed008/conversions/4f23f3e3-9877-48cc-ba6f-b820eb3a189d-xl-___webp_1920.webp 1920w Партизанский мемориал "Разгром" в урочище Стриево

Налибокская пуща также была центром партизанской борьбы - там базировалось пять бригад мстителей. Бои за эту лесную крепость шли жестокие - оккупанты хотели ее захватить любой ценой.

Учитель истории и обществоведения Дорской средней школы Сергей Очтов рассказал, что в июле-августе 1943 года была проведена карательная операция "Герман", затронувшая и территорию Воложинского района Минской области. Населенные пункты Дорщины попали в поле действия карателей, которые там устроили одно из многочисленных зверств с местным населением.

В 1970-е годы в деревне Доры Воложинского района установили деревянные скульптуры в память о трагедии. Позже их воплотили в металле, придав монументальности и величия.

"Всего за годы Великой Отечественной войны на территории Дзержинского района дислоцировалось пять партизанских бригад. Там состояли около 10 тыс. человек. На борьбу с врагом вышли женщины, старики, дети, даже сражались целыми семьями. Например, такой была семья Казей, которая проживала в деревне Станьково. И мать, и дети боролись с немецко-фашистскими захватчиками. А семь уроженцев Дзержинского района были удостоены высокого звания - Героя Советского Союза", - привела факты директор Дзержинского районного историко-краеведческого музея Дарья Лембович.

Населенные пункты - свидетели плана "Ост"

Главной стратегией насаждения нового порядка нацистская Германия выбрала политику массового террора и геноцида.

Вячеслав Данилович пояснил, что план "Ост" предусматривал уничтожение 75 % населения на территории Беларуси, а оставшиеся 25 % планировалось превратить в рабов нацистских господ.

Если бы не победа в Великой Отечественной войне, не было бы ни белорусов, ни белорусской государственности. Вячеслав Данилович

Трагедия в деревне Хатынь развернулась 22 марта 1943 года. Тогда всех жителей выгнали из домов и согнали в один сарай. Разделили судьбу Хатыни не менее 290 деревень, ведь сестры Хатыни есть в каждой области Беларуси.

Иосиф Каминский - единственный взрослый житель деревни Хатынь, выживший в тот страшный день. Он потерял свою семью, а после войны жил в соседней деревне в 5 км от Хатыни до 1973 года. Мужчина часто навещал свою малую родину и пронес память сквозь годы для новых поколений белорусов, которые обязаны сохранить историческую память.

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Концлагеря, тюрьмы-гетто были по всей Беларуси. Всего таких мест насчитывалось более 500. Тростенец вошел в четверку по количеству жертв геноцида в мире. А в концлагере Озаричи, который просуществовал всего 10 дней, погибли более 13 тыс. человек.

Сегодня величественные и монументальные комплексы, камерные и трогательные композиции хранят память о героях и подвиге мирных жителей в годы войны. Например, недалеко от Кургана Славы установлен фрагмент сгоревшего дома. На его пепелище растет дерево как символ продолжения жизни. Каждый год юные патриоты повязывают на его кроне разноцветные ленты.

Все без исключения 1418 дней люди приближали победу над немецко-фашистскими захватчиками. Цена мира оказалась слишком высока - Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя, но не сдалась. Города и села боролись за освобождение и передавали победную эстафету от Комарина до Бреста. Сегодня 42 населенных пункта страны удостоены особой награды - вымпела "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".