Учения - лишь повод: Эксперт связал закрытие границы Польшей с интересами США против Китая

В Беларуси проводятся учения "Запад-2025". Они были давно запланированы, анонсированы, были приглашены журналисты и военные атташе. Однако Запад все равно всполошился, Польша закрыла границу.

Почему закрытие границы Польшей - это удар по Шелковому пути и интересам Китая, а не только по Беларуси и как США через геополитический "маркетплейс" перенаправляют ресурсы, игнорируя интересы Европы и ее граждан, рассказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко в "Актуальном интервью".

Закрытие границы - это более глобальная вещь, а учения - лишь повод, на который можно сослаться. Таким мнением поделился эксперт. "Сейчас происходит форматирование маршрутов, логистики, движения товаров, ресурсов, людей, миграции. Корни этого надо искать в американских интересах. Америка обеспокоена уходом гегемонии и приходом многополярного мира, где нужно уметь управлять множеством интересов. А для управления важно иметь соответствующие технологии", - отметил Александр Тищенко.

Америка стремится управлять с помощью экономики и логистики. "Они поставили Европу перед фактом. Покупать только у Америки газ, нефть, оружие. Через США идет финансирование, гранты, кредиты. В итоге получается распределение ресурсов через американский геополитический "маркетплейс", - сказал эксперт.