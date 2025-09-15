3.64 BYN
Учения - лишь повод: Эксперт связал закрытие границы Польшей с интересами США против Китая
В Беларуси проводятся учения "Запад-2025". Они были давно запланированы, анонсированы, были приглашены журналисты и военные атташе. Однако Запад все равно всполошился, Польша закрыла границу.
Почему закрытие границы Польшей - это удар по Шелковому пути и интересам Китая, а не только по Беларуси и как США через геополитический "маркетплейс" перенаправляют ресурсы, игнорируя интересы Европы и ее граждан, рассказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко в "Актуальном интервью".
Закрытие границы - это более глобальная вещь, а учения - лишь повод, на который можно сослаться. Таким мнением поделился эксперт. "Сейчас происходит форматирование маршрутов, логистики, движения товаров, ресурсов, людей, миграции. Корни этого надо искать в американских интересах. Америка обеспокоена уходом гегемонии и приходом многополярного мира, где нужно уметь управлять множеством интересов. А для управления важно иметь соответствующие технологии", - отметил Александр Тищенко.
Америка стремится управлять с помощью экономики и логистики. "Они поставили Европу перед фактом. Покупать только у Америки газ, нефть, оружие. Через США идет финансирование, гранты, кредиты. В итоге получается распределение ресурсов через американский геополитический "маркетплейс", - сказал эксперт.
Касаемо закрытия границ, по мнению Александра Тищенко, сначала может показаться, что это делали против нас, но на самом деле перекрытие маршрутов направлено против Китая. Перекрывается Шелковый путь, чтобы перенаправить его на альтернативный маршрут через Турцию, Азербайджан, Армению - так называемый Зангезурский коридор. Это удорожает себестоимость движения товаров на 30 %. Европа становится более зависимой, а экономика России и Беларуси страдает.