"Уголок Родины" в Ватикане: в Риме может появиться Белорусский коллегиум
Белорусский коллегиум может быть создан в Риме. Соответствующее предложение прозвучало на встрече белорусской церковной католической делегации во главе с митрополитом Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви, председателем Конференции католических епископов в Беларуси Иосифом Станевским с генеральным викарием Римской диацезии кардиналом Бальдассаре Рейна, пишет БЕЛТА со ссылкой на интернет-портал Римско-католической церкви в Беларуси.
Белорусская сторона на встрече напомнила, что в 2026 году Костел в Беларуси будет отмечать 35-летие восстановления структур Католической церкви в Беларуси, что является важной датой для местного сообщества.
В связи с этим генеральному викарию Римской диацезии повторили предложение, высказанное во время встречи со Святейшим Отцом, - создать в Риме Белорусский коллегиум - уголок Родины, целью которого было бы знакомство жителей и гостей Вечного города с Беларусью и ее костельной общиной.
"Беседа была весьма конструктивной. Папский викарий выразил свою приверженность этому проекту и готовность начать работу по созданию белорусского центра в Риме", - говорится в сообщении.
Белорусские иерархи пообещали после консультации с Конференцией католических епископов в Беларуси приложить все усилия в этом направлении для скорейшего создания Белорусского коллегиума.
В ходе беседы с высокопоставленным иерархом белорусские иерархи, прибывшие по его приглашению, сообщили о визите в Рим паломников из Беларуси, которые примут участие в праздновании юбилейного года в Риме 22 октября, а также о своей встрече с Папой Львом XIV на частной аудиенции.
Фото: Pixabay