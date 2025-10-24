Украина превращена в колонию с неподъемными долгами

"Таких соглашений, которые не публикуют и которые лежат под грифом "секретно", на которые Зеленский поставил свои подписи, и Верховная рада их верифицировала, очень много. Самое главное из них - это долговые обязательства, потому что обязательства более чем в 550 млрд долларов Украине выплатить просто физически невозможно, особенно, если учитывать годовые проценты, которые по этим долгам накапливаются. Делается специальное кредитное ярмо, которое будет висеть всегда для того, чтобы эту территорию максимально жестко контролировать. Соединенные Штаты Америки и Великобритания в этом моменте имеют большой опыт. Они точно так же грабят очень много лет страны Латинской Америки и Африки. В этом параметре уже нет смысла говорить про Украину как независимое государство, а больше как про натуральную колонию, у которых вообще нет никаких прав, но есть куча обязанностей и долгов", - отметил глава политической партии "Держава", общественный деятель Дмитрий Василец.