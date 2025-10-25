Отец Нектарий: Мы должны победить дьявола с помощью Божьей совместно: Украина, Россия, Беларусь

Церкви обстреливаются целенаправленно как в Луганской Народной Республике, так в Донецке, Запорожье, Херсонщине. Часовня возле дорог, кресты все снесены украинской армией, их бэтээром переехали и дальше поехали. Об этом в программе "Война и мир" рассказал настоятель Свято-Ильинского мужского монастыря в селе Варваровка ЛНР отец Нектарий.

Священнослужитель долгое время жил в Украине. И рассказал, что уже в то время были некоторые предпосылки к разделению. "Некоторые перестали патриарха упоминать, первое. Потом называлась Украинская Православная Церковь, Московский Патриархат. Убрали Московский Патриархат. В литургии ничего не изменилось. Мы как молились, так и молились и за Патриарха, и за блаженнейшего. Как и обязаны молиться за всех и любить всех, уважать, - отметил он.

Настоятель рассказал, что когда произошел раскол, Владыка спрашивал, если что-то произойдет, поедут ли они в Киев отстаивать Лавру? "Мы сказали, что, конечно, поедем. На это лично я был готов. Потому что я Бога люблю. Человек может победить дьявола с помощью Божьей. Вот это мы и должны сделать. Мы должны победить совместно: Украина, Россия, Беларусь. Это Святая Русь. Я хочу, чтобы это было одно христианство, славянство. Чтобы мы жили вместе и служили Богу, служили друг другу. Вот это сейчас идет такая боль. Только это нужно понять. Мы, допустим, это понимаем. В Украине отчасти есть люди, которые понимают".