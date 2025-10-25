3.67 BYN
Отец Нектарий: Если люди отошли от Бога, всегда попускается война
Либо ты с Богом, либо ты против Бога. Если люди отошли от Бога, всегда попускается война. Такими рассуждениями в программе "Война и мир" поделился настоятель Свято-Ильинского мужского монастыря в селе Варваровка ЛНР отец Нектарий.
Священнослужитель рассказал, что когда в 2022 году через место, где расположена их обитель, проходил фронт, монастырь был обстрелян. "Слава богу, здесь у нас из братьев никто не погиб. В селе Михайловка погиб наш настоятель, не в этом обстреле, а после", - вспоминает он.
Отец Нектарий:
"Когда шла война, люди все выезжали с детьми, было очень холодно. Было такое потрясение, этого никто не ожидал. Люди остались без жилья, без работы, без еды, без тепла, без воды, без газа, без электричества. К этому никто не был готов. Как и в древние времена, и нынешнее время показало, что православие, церковь, монастыри всегда являются оплотом веры и просто бытовой какой-то жизни, то есть Господь нас здесь собрал, согрел, накормил, т.е. мы это пережили".
По его словам, храм стал пристанищем для беженцев, тогда в Бога все сразу поверили.
Отец Нектарий признался, что постоянно рассуждает над некоторыми вопросами, в том числе заставляет ли война человека поверить в Бога. "И прихожу к такому мнению, что мир - это война. Когда происходит война, люди настоящие становятся людьми. Когда войны нет, это просто как, прости Господи, полулюди, полуживотные. Ими просто движет власть, деньги и инстинкты. Т.е., храмы пустые, вера показательная, обрядовая, а внутри Бога нет. Такое страшное время произвело впечатление на многих людей, на всех, кто это видел, почувствовал. Но плоды этого стали видны потом, когда уже фронт отошел, и жизнь более-менее наладилась. Из тех людей, которые были в храме, настоящими христианами стали процентов 20. Остальные 80 процентов, к сожалению, вернулись к своей жизни и все забыли, что Господь именно через храмы, через церковь, через монахов и священников спас им жизнь. Спас жизнь детей", - сокрушается он.
"Ситуация не только происходит здесь. Я понимаю, что это во всем мире происходит. Люди от Бога отдалены. Война некоторых приблизила, но так, чтобы человек изменился внутри, я не знаю, что нужно сделать. Как ситуацию изменить? - задается он вопросом. - Ничего не работает".
Отец Нектарий:
"Знаете, какое оружие только у нас? Это молитва и пример. Это единственное, что может помочь нашему обществу. Ты должен общаться с Богом и должен своим христианским, монашеским или священническим примером жить и влиять на людей. Вот это цепляет людей".
Служитель церкви поделился ярким впечатлением: "Меня сильно зацепили глаза штурмовиков. Я такого не видел и больше не увижу. Вот это единство, которое у них, это реально цепляет. Это настоящая любовь, христианская любовь, когда брат за брата. В обычной жизни этого не увидишь. Либо ты с Богом, либо ты против Бога. Если люди отошли от Бога, всегда попускается война".