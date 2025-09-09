Улететь на китайский остров с комфортом: Белавиа презентовала рейс по маршруту Минск - Санья

9 сентября Белавиа презентовала рейс по маршруту Минск - Санья. Это главная курортная жемчужина острова Хайнань. Мягкий тропический климат, кристально чистые воды Южно-Китайского моря, белоснежные пляжи и богатая флора - настоящий рай для любителей отдыха и экзотики.

Осень вступила в свои законные календарные права, так что дальше лето можем получить только за деньги. У белорусов карта возможных путешествий частенько пополняется. Раньше на остров Хайнань можно было добраться только с пересадкой, теперь же на новых Airbus можно вылететь из Национального аэропорта Минск.

Рейс будет выполняться один раз в неделю по средам, а с 1 ноября еще и по субботам. Время в полете составит порядка 11 часов.

Первый вылет состоится 8 октября. Как отметили на презентации, слетать из Минска в Санью и обратно пассажирам обойдется от 630 евро. Загрузка первого рейса почти полная - продано 277 билетов из 281.

Владимир Баркун, заместитель гендиректора авиакомпании "Белавиа":

"Результаты впечатляют - на первый рейс в свободной продаже мест уже не осталось. В среднем загрузка на сезон превышает 80 %. Первоначальная цена билетов в одну сторону составляла от 1,4 тыс. рублей, туда-обратно - от 2,4 тыс. рублей. Сейчас по таким ценам остались места только на отдельные даты, потому что большинство билетов уже раскуплено".

Чжао Цинцю, генеральный секретарь Ассоциации китайских компаний:

"Для Беларуси и Китая это новая эпоха сотрудничества не только в туристической сфере, но и в культурной, экономической. Это очень важно для обеих стран. Недавно глава белорусского государства посетил Китай и особо подчеркнул необходимость развития именно туристического и культурного направлений".

В КНР белорусам можно находиться сроком до 30 дней во время одной поездки, но не более 90 дней в году. Отметим, Хайнань активно развивается как центр международного туризма. Данный рейс найдет отклик как у белорусов, так и у туристов из Китая, которые хотят открыть для себя гостеприимную Беларусь.